Pronti per una nuova stagione di Uomini e Donne 2024/2025? I riflettori degli studi Elios di Roma stanno per riaccendersi con tante novità. Al momento la data di inizio è fissata per il 9 settembre 2024 e già stanno trapelando le prime indiscrezioni. Come ha rivelato pochi giorni fa Lorenzo Pugnaloni, le prime registrazioni si terranno il 28 e il 29 agosto, tra un mese esatto. In quelle date assisteremo alla resa dei conti tra i protagonisti di Temptation Island, con tentatori e fidanzati che si incontreranno dopo tanto tempo. I fan, però, non vedono l’ora di scoprire chi saranno i tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne 2024/2025 e chi saranno invece i concorrenti del parterre maschile e femminile del trono Over.

Tra le novità sembra esserci l’uscita di scena del 93enne Alessandro Rausa, cavaliere che si è conquistato la simpatia di tutto il pubblico e degli altri ospiti della trasmissione. Come riporta Today, pare che rientrerà anche Ida Platano, dopo un’annata sfortunata da tronista e un percorso abbandonato all’ultimo senza scelta. Molti sperano che Maria De Filippi le dia un’altra possibilità sul trono di Uomini e Donne 2024/2025, vista la sfortuna di aver trovato corteggiatori poco interessati a lei e più attenti alle telecamere, come è successo con Mario Cusitore. Proprio quest’ultimo, infatti, aveva mentito davanti a tutta Italia, nascondendo un tradimento avvenuto nel corso delle registrazioni. Per quanto riguarda i nomi dei tronisti la redazione sembra essere ancora in alto mare. Poco fa si vociferava su Carlo Marini, tentatore di Temptation Island ed ex corteggiatore di Manuela Carriero, ma non risultano conferme in merito.

Uomini e Donne 2024/2025, Gemma Galgani fuori, Tina sul trono: tutte le indiscrezioni

Nell’ultimo periodo Maria De Filippi non ha fatto segreto di avere l’intenzione di risollevare il trono classico, che negli ultimi anni ha perso molto appeal. Sarà perché i tronisti e i corteggiatori sono poco “genuini” e amanti della popolarità, mentre invece nel trono Over spiccano sempre alcuni personaggi autentici e vecchio stampo. Ancora non si sa quali saranno le mosse di Maria, ma certamente si lavora ad un format e ad un cast più interessante rispetto agli altri anni. Un altro dei punti di domanda più frequenti quando si parla della nuova stagione di Uomini e Donne 2024/2025 è quello sulla presenza di Gemma Galgani.

Uno dei rumor dell’ultimo periodo è quello sulla futura assenza della dama torinese nello studio per via dell’amore sbocciato con Pietro, l’ultimo corteggiatore arrivato per lei a maggio. Anche questa è solo un’indiscrezione, anche perché la De Filippi non mollerebbe Gemma così senza salutarla o darle un altro ruolo. Smentita è invece la voce su Tina Cipollari tronista: la dama avrebbe rifiutato la proposta. Sarà invece seduta come sempre accanto a Gianni Sperti e Tinì Cansino.