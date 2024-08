C’è fermento per la nuova edizione di Uomini e Donne 2024. I fan di Maria De Filippi non vedono l’ora di vedere lo splendido quadretto delle 14.45 formato da Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino, seduti in mezzo ai tronisti. Sulle scale, in mezzo al pubblico, queen Mary, che, come al solito, cercherà di tenere a bada tutti i protagonisti dei rispettivi parterre e la baraonda in studio appena si infiamma la polemica. Da pochissimo è uscita la data di inizio delle registrazioni del dating-show più seguito di Canale 5: ecco cosa dicono i primi rumor.

Le indiscrezioni su Uomini e Donne corrono velocissime, soprattutto perché settembre si avvicina e i telespettatori impazzano all’idea di scoprire i nomi di chi siederà sul trono. Una scommessa che non ha fine da tutta estate, dove le speculazioni sui potenziali nuovi tronisti sono state tante, forse troppe. Prima si è parlato di Carlo Marini, tentatore a Temptation Island 2024, ma l’ipotesi sembra essere scartata, almeno per il momento. Poi si era parlato di Mirko Brunetti tronista dopo la fine della storia con Perla Vatiero, ma anche qui, sono solo voci senza fondamenta. Uomini e Donne inizierà il 9 settembre 2024, ma come sappiamo le registrazioni iniziano un po’ prima. Amedeo Venza e Lorenzo Pugnaloni hanno infatti svelato la data d’inizio delle prime riprese: “Le registrazioni partiranno il 28 agosto”.

Se è vero che si attende con ansia la ripartenza di Uomini e Donne 2024, è anche vero che la prima curiosità del pubblico è quella di sapere chi sono i tronisti della nuova edizione e se torneranno alcuni dei personaggi più amati, come Gemma Galgani e Ida Platano, che nella scorsa edizione è salita sul trono classico per la prima volta, seppur facendo un buco nell’acqua.

Alcuni rumor hanno parlato di un possibile trono bis per la Platano, che si è trovata lo scorso anno tra due corteggiatori estremamente indecisi e in una storia tormentata con il conduttore radiofonico Mario Cusitore. Una volta abbandonato il programma, Ida è stata più volte cercata da quest’ultimo, che durante il percorso l’aveva tradita in albergo a Napoli con un’altra donna, negando l’evidenza davanti a tutto il pubblico italiano. Anche Maria De Filippi, recentemente ha espresso il suo parere sulla storia tra i due, dopo che i fan le hanno chiesto se ci sarà speranza di rivederli insieme: il suo è stato un secco “no”.

