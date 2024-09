Gianni Sperti e il legame con Ida Platano a Uomini e Donne

L’addio di Ida Platano a Uomini e Donne (che nel frattempo è tornata, ndr) non ha lasciato affatto indifferente Gianni Sperti, che infatti a Verissimo si è detto dispiaciuto dell’assenza della tronista, che nella passata edizione del programma non era riuscita a trovare l’amore.

“Mi ha dato una motivazione valida, mi ha detto che non se la sentiva di cercare un uomo e che era a posto con se stessa”, ha raccontato l’opinionista nello studio di Silvia Toffanin, senza nascondere il feeling con l’ex dama over a cui Maria De Filippi aveva dato un’altra occasione con il trono.

Gianni Sperti: “Io sul trono? Mai…”

“Era sorridente e convincente, ma devo dirti la verità: mi manca un po’”, ha confidato Gianni Sperti a Verissimo. L’opinionista ha spiegato cosa gli piace di Ida Platano: “Lei è una molto di pancia, è sentimentale, quindi fa vivere le emozioni ed è lo scopo del programma. È quella che più lo incarna… Ti fa vivere emozioni pazzesche, perché le vive lei in prima persona”. Comunque, non ha escluso il suo ritorno a Uomini e Donne (che infatti poi c’è stato): “Lei dice sempre che ama i miei abbracci, mi ha detto che le mancheranno e io le ho risposto che se li rivuole deve tornare”.

Di sicuro lui non farebbe il tronista: “Non credo di esserne capace, poi mi giudico da solo? Tina mi massacrerebbe… Non è facile, mi metto nei panni dei tronisti e io non so se riuscirei ad avere 20 frequentazioni”.