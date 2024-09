GIANNI SPERTI E LA TRUFFA PER LA QUALE HA PERSO TUTTO

Gianni Sperti è stato vittima di una truffa in passato: lo ha svelato lo stesso ballerino e opinionista di Uomini e Donne nell’intervista rilasciata a Verissimo. Ha deciso di parlarne dopo tanti anni per aiutare chi potrebbe trovarsi nella situazione che ha vissuto lui negli anni scorsi. “Io sono stato truffato, questa è la parola chiave. A truffarmi sono state persone che consideravo amiche, erano amiche. Per questo riuscirei a sopportare di più un tradimento d’amore che uno di amicizia, è più dura, dall’amico non te l’aspetti“, ha spiegato nello studio di Silvia Toffanin.

Di fatto, Gianni Sperti è rimasto senza soldi: “Quando ho scoperto tutto sono rimasti con quei soldi che bastavano a estinguere un debito che non pensavo di avere e che mi avevano creato. Poi è intervenuto papà“.

Il ballerino ha ricostruito la sua disavventura: “C’erano cose che per me erano state pagate, erano acquisti che in realtà non erano stati pagati. Anche i soldi che ho vinto alla Talpa non li ho mai visti. Queste persone hanno un modus operandi: ho scoperto che lo hanno fatto svariate volte. Io ho dato un incarico a un avvocato penalista e così ho scoperto che erano stati denunciati altre volte. Entrano nella tua vita, ne fanno parte quotidianamente, poi succede che ti svegli. Dopo che ho iniziato a fare delle domande sono sparite“.

DALLA TRUFFA ALLA DEPRESSIONE

Gianni Sperti ha iniziato a capire che qualcosa non andava quando un dipendente della banca dove aveva il suo conto lo chiamò per metterlo in guardia: “Non avendo nessun tipo di pensiero negativo, nessun dubbio, non riuscivo a capire. Mi fidavo ciecamente, non ho mai avuto dubbi. Ho commesso l’errore di delegare, ora non lo faccio più. Chi fa questo lavoro delega le questioni burocratiche, non era un vero e proprio agente, ma si comportava da tale, perché aveva conquistato la mia fiducia e mi aiutava“.

A Verissimo ha ammesso che ha avuto difficoltà finanziarie da cui però si è ripreso: “C’è stato un momento in cui ero senza soldi. Lavoravo a Uomini e Donne e Amici, quindi mi sono ripreso velocemente a livello economico, ma non a livello emotivo. Ancora oggi è difficile, non mi fido di nessuno e non ho nessuno che mi gestisce, faccio tutto da solo. Mi sono laureato in economia aziendale, ho studiato diritto e, anche se non sono un avvocato, ho imparato a gestire le mie cose“.

Ma questa truffa lo ha segnato, infatti Gianni Sperti ha sofferto anche di depressione: “Iniziavo a piangere ininterrottamente. Nessuno se n’era accorto, anche a Uomini e Donne, perché mi trattenevo. Quando Maria De Filippi annunciava il momento del ballo io uscivo e scoppiavo a piangere. Così sono andato in analisi e ci sono ancora“.