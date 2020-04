Gianni Sperti: “prima mi sentivo inferiore a tutti”/ “Con Uomini e Donne è…”

Gianni Sperti ringrazia Maria De Filippi per la grande opportunità che gli ha dato scegliendolo come opinionista di Uomini e Donne accanto a Tina Cipollari. Da anni, l’ex ballerino, è una colonna portante del trono classico e del trono over di Uomini e Donne. Con i suoi commenti contribuisce a movimentare le puntate del dating show di canale 5, attualmente sospeso per l’emergenza coronavirus. Schietto e sincero, Gianni Sperti dice sempre ciò che realmente pensa dei vari protagonisti della trasmissione e degli amori che nascono ogni anno. A Uomini e Donne ha trovato una famiglia e una nuova strada che percorre con gioia ormai da anni. Grazie a Uomini e Donne, inoltre, Sperti ha imparato ad avere più fiducia in se stesso e a sentirsi uguale agli altri.

GIANNI SPERTI: “A UOMINI E DONNE E MARIA DE FILIPPI DEVO TUTTO”

Gianni Sperti, in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Mia ammette di dovere tanto a Maria De Filippi e a Uomini e Donne. Prima di diventare opinionista, infatti, l’ex marito di Paola Barale confessa di essere stato molto diverso da quello di oggi. “In quel periodo pensavo di essere inferiore agli altri, di non contare nulla”, ha dichiarato Sperti. L’opinionista, inoltre, ha spiegato che inizialmente non pensava che sarebbe diventato un opinionista fisso. “Parlammo di tutto e mi propose di partecipare al programma, io pensavo fosse un’ospitata!”. Sperti, però, non nasconde di sognare anche altro per il proprio futuro professionale. “Mi piacerebbe presentare un programma tutto mio, sarebbe un sogno”, ha affermato. Gianni, dunque, riuscirà a realizzare il sogno di condurre un programma tutto suo?



