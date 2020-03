Gianni Sperti/ “Stiamo a casa e impariamo ad amare le piccole cose” (Uomini e Donne)

Gianni Sperti come tutti è costretto all’isolamento e quarantena per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Così l’opinionista di Uomini e Donne in queste ore ha deciso di pubblicare e condividere con tutti i suoi follower una foto di vita quotidiana intendo a cucinarsi due uova. Un gesto semplice, ma che il ballerino professionista di Amici ha vissuto come un ritorno al passato e alla semplicità delle piccole cosa che rendono più bella la vita. Per questo motivo, questo gesto che per tutti noi è oramai divenuto “banale”, l’ha spinto ad un lunga ed attenta riflessione che ha voluto condividere con i suoi follower. “RestiAmo a casa per riassaporare l’amore per la famiglia, l’amore per il prossimo e noi stessi. Non siamo abituati a fermarci, ci sembra di perdere tempo, ci sovrasta la noia ma solo perché nella frenesia della vita di tutti i giorni abbiamo perso il sapore delle piccole cose, dei piccoli gesti, delle cose che contano” – ha scritto Sperti che ha proseguito dicendo – “adesso abbiamo tempo per pensare quello che di solito spendiamo per correre. Corriamo talmente tanto che non riusciamo nemmeno a godere di ciò che ci circonda e di ciò che ci accade”.

Gianni Sperti: “rispettiamo le direttive per noi stessi, per l’Italia, per il Mondo”

Un messaggio semplice, ma al tempo stesso potentissimo quello condiviso da Gianni Sperti su Instagram in un momento così difficile per il nostro paese. Milioni di italiani vivono in isolamento a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha fatto segnare nel nostro Paese la tragica cifra di 17,660 casi di cui 1,266 morti; numeri che hanno giustamente spinto il Governo ad applicare dei divieti e delle regole restrittive invitando tutto il popolo italiano a restare a casa. Per questo motivo anche Gianni Sperti ha avuto modo di dedicare più tempo alle piccole cose, come cucinarsi due semplicissime uova in padella. “Oggi io ho preso il mio tempo. A pranzo, mi sono cucinato due uova e voi direte: “Che novità”, e invece per me è stato diverso, le ho cucinate con il tempo necessario, le ho mangiate con calma pensando a quando le faceva mia madre. Insomma mi ci sono dedicato e mi sembravano più buone o forse le ho semplicemente “gustate”. Impariamo ad amare le piccole cose e rispettiamo le direttive per noi stessi, per l’Italia, per il Mondo. Impariamo a condividere i nostri gesti più semplici, la verità delle cose, l’amore per ciò che siamo” ha scritto l’ex marito di Paola Barale con tanto di hashtag #giannisperti #restiAMOacasa#amorepertutti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA