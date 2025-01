Gianni Statera, chi era il marito di Alda D’Eusanio: “Oggi lo amo più di prima“

Alda D’Eusanio è ancora indissolubilmente legata al ricordo del marito Gianni Statera, con il quale si era sposata nel 1983; una lunga storia d’amore improvvisamente interrotta nel 1999 con la morte dell’uomo. Originario di Roma e classe 1943, il marito di Alda D’Eusanio è stato uno stimato sociologo italiano che, dopo essersi laureato presso La Sapienza di Roma, divenne insegnante di Metodologia e tecnica della Ricerca sociale e Sociologia delle relazioni internazionali nel medesimo ateneo; nel 1991 diventò poi preside della facoltà di Sociologia, oltre ad essere stato scrittore di svariati saggi e volumi sulla materia.

“Mio marito morì a 56 anni, è andato via in 15 giorni, veloce. Io ero arrivata a pesare 34 chili, non volevo mangiare né vivere, volevo morire e basta“, aveva raccontato la conduttrice in un’intervista a La volta buona da Caterina Balivo lo scorso ottobre. “Ci amiamo molto, io oggi lo amo più di prima. Più passa il tempo, più lui mi attizza: lo sento mio, non c’è momento in cui non lo sento e non lo penso“.

Alda D’Eusanio, il lutto nel 1999 e il ricordo del marito Gianni Statera

La morte del marito Gianni Statera ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita e nel cuore di Alda D’Eusanio, che ancora oggi vive del suo profondo amore e si aggrappa al suo dolcissimo ricordo. La conduttrice e opinionista televisiva, dopo il lutto, non si è mai più sposata e non ha avuto altre relazioni sentimentali; il suo cuore ancora oggi appartiene all’uomo che ha segnato la sua vita.

“Io non voglio ricordare il giorno della sua morte, io festeggio il suo compleanno“, aveva spiegato in un’altra occasione sempre a La volta buona. “Faccio una cena con la sua torta preferita, con le candeline, e i suoi assistenti più vicini ai tempi dell’Università che era la sua grande passione”.

