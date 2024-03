Gigi D’Agostino, causa al Festival che non l’ha pagato/ “Saltato tutto per una malattia che non c’era più”

Gigi D’Agostino, causa alla società che organizza l’Electric Love Festival

Gigi D’Agostino è tornato ad esibirsi in pubblico e lo ha fatto durante il Festival di Sanremo 2024, l’ultimo dell’era Amadeus. Con la sua musica ha fatto divertire il pubblico del Festival. Non ha potuto fare lo stesso, invece, con il pubblico dell’Electric Love Festival al punto da aver fatto causa alla società che organizza il Festival chiedendo il pagamento di 30mila euro. La società, però, come riportato da Ticinonline, chiede la restituzione di 20mila euro già pagati come anticipo perché quell’esibizione concordata non c’è mai stata.

La società e Gigi D’Agostino firmarono un contratto nel 2019 per un’esibizione che si sarebbe dovuta tenere nel 2020 con il pagamento in due tranches, la prima di 20mila euro e la seconda di 30mila. A causa del Covid, l’evento fu rimandato a novembre 2021 ricontattando Gigi D’Agostino che chiede il pagamento dei restanti 30mila euro. Successivamente, il dj ebbe alcuni problemi di salute che lo hanno tenuto lontano dalla scene fino a poche settimane fa.

Gigi D’Agostino: la disputa sul contratto con la società che organizza l’Electric Love Festival

La scelta della società di annullare unilateralmente l’esibizione ha portato Gigi D’Agostino ad un’azione contro la stessa società. “Lo hanno deciso loro, io mi sentivo in grado di esibirmi e se lo avessero pagato lo avrei fatto. Il festival ha dato un annuncio di malattia che non esisteva più“, le parole del dj.

“La seconda parte della retribuzione doveva essere versata entro maggio 2020, malattia o non malattia. Quel contratto non è stato adempiuto perché D’Agostino, per motivi di salute, non poteva”, conclude.

