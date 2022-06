Gigi D’Alessio, confronto col figlio LDA “Fare il genitore non è facile”/ Intervista doppia e toccante dedica

LDA e Gigi D’Alessio si concedono a un’intervista doppia al ‘Gigi uno come te: 30 anni insieme’

Un momento all’insegna delle emozioni si rivela il confronto generazionale tra Gigi D’Alessio e Luca D’Alessio in arte LDA sul palco del Gigi uno come te: 30 anni insieme, il live show di Napoli dedicato al trentennale del cantautore di Mon Amour. Molto atteso dal pubblico accorso sul luogo dell’evento, Piazza del Plebiscito, così come dai telespettatori a casa, era l’incontro tra padre e figlio d’arte, soprattutto dopo la battaglia che LDA ha affrontato ad Amici 21 di Maria De Filippi, sfoderando il talento nel cantautorato pop, in replica alle etichette dei detrattori di “raccomandato” e “figlio di”. Il momento della rivalsa arriva proprio alla prima serata sold-out dell’evento dedicato D’Alessio senior, dove si registra un duetto e un’intervista ping-pong tra padre e figlio d’arte.

Il confronto generazionale tra Gigi D’Alessio e LDA è un momento tv particolarmente emozionante sia per i diretti interessati che per il pubblico, introdotto dall’ospite all’evento Mara Venier, che conosce da vicino la D’Alessio family. “A me interessa che abbia trasferito valori importanti -dichiara il festeggiato Gigi, parlando del rapporto instaurato con i figli, reduce dalla nascita del quintogenito concepito con l’attuale compagna, Denise Esposito-. I miei figli sono educati e hanno una nobiltà d’animo importante. Non è facile fare il genitore”. E non mancano i ringraziamenti rivolti al papà d’arte, da parte di un LDA, che palesa una commozione tangibile, dalla voce rotta dall’emozione: “Se io e i miei fratelli siamo così è per te”.

Nel corso dell’intervista doppia, Mara Venier si è inoltre resa protagonista del racconto di un aneddoto. Nel dettaglio, il volto Rai ha reso noto di aver assistito alla nascita di LDA quando il 19enne era in fasce e il padre Gigi D’Alessio era lontano dal BelPaese, in quanto impegnato alle prese con il tour che a suo tempo lo teneva impegnato in Australia.

Gigi D’Alessio si unisce a LDA sulle note di Quello che fa male

In occasione dell’intervista, non sono mancate delle dichiarazioni su Amici 21 di Maria De Filippi, il talent-show di Canale 5 che ha permesso a Luca D’Alessio, in arte LDA, di mostrare al pubblico tv il suo talento cantautorale e l’inscindibile legame che ha con i valori troppo spesso bistrattati nella società attuale, come quello dell’appartenenza alle proprie radici e l’amore incondizionato. Ebbene, per Gigi D’Alessio, LDA ha ampiamente dimostrato che il successo raggiunto in questi ultimi mesi sia tutta farina del suo sacco: “Si è fatto conoscere abbastanza. Hanno capito i sentimenti e i valori che ha al di là della musica”.

Sul palco del ‘Gigi uno come te: 30 anni insieme’ non è inoltre mancato il momento tanto atteso dal pubblico tv, del duetto tra padre e figlio d’arte. I due artisti si sono uniti sulle note di Quello che fa male, il singolo con cui LDA ha segnato il debutto ad Amici 21 e nell’industria musicale e che in queste ore batte il suo stesso record di stream raggiunto al talent, superando gli oltre 22 milioni di stream su Spotify Italia. Il fortunato singolo è inoltre record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo, nella storia di Amici di Maria De Filippi.

