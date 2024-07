Gigi D’Alessio/ Dal grande successo del tour alla nascita della figlia Ginevra: “benvenuta”

L’estate 2024 si preannuncia molto impegnativa per Gigi D’Alessio: dal tour sold out in giro per l’Italia fino alla nascita della sesta figlia Ginevra nata dall’amore con la compagna Denise Esposito. Dopo gli otto concerti da tutto esaurito nella magica cornice di Piazza Plebiscito a Napoli, D’Alessio prosegue il suo tour in giro per l’Italia con una tappa ad Asti. Intervistato da torinocronaca.it ha raccontato come, anno dopo anno, stia diventando sempre più difficile scegliere i brani da inserire nella scaletta: “è diventata la cosa più difficile. Ad oggi ho inciso circa 450 canzoni, sono partito dal ‘92 in cui facevano successo non solo i singoli ma gli album interi con 10,12 canzoni. Sul palco canto più di 50 titoli, non canzoni, altrimenti il concerto durerebbe due giorni”.

Il cantautore napoletano è obbligato a delle scelte e non nasconde che in diverse occasioni riceve anche dei rimproveri da alcuni fan: “puntualmente incontro qualcuno che mi rimprovera di non aver fatto un brano specifico”. La carriera di Gigi D’Alessio oramai è internazionale, ma non nasconde che non è stato semplice visto che all’inizio cantava in napoletano. “C’’è voluto tanto tempo e tanti sacrifici, ma finalmente il napoletano è stato sdoganato e sono caduti una serie di pregiudizi, è stata riconosciuta ormai come lingua e non come un dialetto” – ha detto il cantautore.

Gigi D’Alessio dal concerto alla nascita della figlia Ginevra

Per Gigi D’Alessio il 2024 sarà ricordato anche come l’anno della nascita di Ginevra, la seconda figlia nata dall’amore con la compagna e fidanzata Denise Esposito. Con un semplice messaggio condiviso sui social “Benvenuta”, il cantautore napoletano ha annunciato la nascita della sesta figlia.

Tantissimi i commenti d’auguri al cantautore che è diventato papà per una sesta volta tra cui è spuntata anche quello del figlio LDA che ha risposto scrivendo: “Facciamo così Ginevra il primo concerto che vedrai sarà (giustamente) quello di papà, ma sappi che il secondo sarà quello di tuo fratello. Benvenuta”.

