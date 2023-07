Gigi D’Alessio, Denise Esposito é pazza di lui/ Web diviso per la dedica d’amore

Gigi D’Alessio, l’amore di Denise Esposito é virale: il post romantico giunge su Instagram e…

Reduce dal sold-out totale del rinnovato evento dedicato alla sua carriera artistica, Gigi Uno come te: ancora insieme, Gigi D’Alessio torna al centro del gossip, insieme alla dolce metà, Denise Esposito. L’avvocatessa dagli occhi di ghiaccio, che di recente ha celebrato pubblicamente e insieme al cantautore napoletano il compleanno del primogenito figlio Francesco, é in queste ore virale per una nuova dedica social del tutto inaspettata di casa D’Alessio. Si tratta di un post che la giovane destina all’amato Gigi, una foto che la immortala mentre lei si lascia tenere tra le braccia del compagno popolare nonché ambasciatore della musica di Napoli nel mondo. Ma non é tutto. Lo scatto di coppia fa incetta di interazioni social che si dividono tra consensi e dissensi nel web, facendo diventare la dedica un thread di accesa discussione online. Questo, complici le righe della caption del post che Denise Esposito dedica a Gigi D’Alessio, dichiarandosi dunque follemente innamorata del cantautore corregionale, in barba alle critiche dei detrattori che non credono alla veridicità dell’amore tra i due fidanzati e neo genitori.

Web diviso sulla coppia popolare

“Si t’ho sapesse dicere accussì – si legge tra le righe romantiche di Denise Esposito che parafrasano i lyrics della canzone a lei dedicata di Gigi D’Alessio-. Si te sapesse dicere che ssì…lo tutt’e vote nunn’ ascesso pazzo pe to fa capì”. Si tratta della canzone “Si te sapesse dicere”, i cui lyrics parafrasati nello scatto social postato da Denise via Instagram sono così tradotti in italiano dalla lingua napoletana: “Se sapessi dirtelo così… Se sapessi dirti di sí…io tutte le volte non diventerei pazzo, per fartelo capire…”.

Un post che, intanto, manda il web in tilt, tra le reazioni più disparate, tra cui non mancano dissensi oltre alle reazioni di esultanza dei fan della coppia ormai popolare. “Personalmente non crederò mai a queste storie d’amore., è mai possibile che un uomo di una certa età deve trovare una

donna più giovane per trovare l’amore?

Perché una coetanea non va bene. E cosa ha

da spartire una ragazza con un uomo che

potrebbe essere il padre”, si legge tra le righe di una critica tra i commenti social rilasciati a margine della dedica. Poi, di contro non mancano i messaggi degli utenti che supportano l’amore tra il cantautore e la fan speciale “nip” diventata vip con l’ufficializzazione della lovestory tra i due campani.

