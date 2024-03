Gigi D’Alessio conduttore di Sanremo 2025?/ “Sogna Sophia Loren come super ospite”: scoop di Novella 2000

Gigi D’Alessio sostituirà Amadeus alla condizione di Sanremo 2025? Ultime news

Da quando Amadeus ha annunciato che Sanremo 2024 sarebbe stato il suo ultimo festival alla conduzione, è partito il toto-nomi sul possibile sostituto. Si è allora fatto il nome di Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Alessandro Cattelan e Carlo Conti, ma a stupire nelle ultime settimane è stata l’ipotesi che potesse essere Gigi D’Alessio a prendere il posto di Amadeus per il Festival di Sanremo 2025.

Di certo Gigi conosce bene quel palco, avendolo calcato come concorrente per cinque volte. Ci è tornato anche quest’anno come ospite, in gara al fianco di Geolier nella serata delle cover. L’esperienza, dunque, non gli manca, e di certo non gli manca la conoscenza, tanto che, chi segue The Voice Senior, sa è stato ribattezzato “Gigipedia”, essendo informato più di un’enciclopedia quando si parla di musica. Gigi è inoltre amato da tutte le generazioni, e questo di certo rappresenta un altro punto a suo favore.

Sophia Loren super ospite di Sanremo 2025 condotto da Gigi D’Alessio? L’indiscrezione

Quando le voci di un suo eventuale coinvolgimento hanno iniziato a circolare più prepotentemente, Gigi D’Alessio, alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha detto: “Quando si tratta di musica, accetto qualsiasi sfida. Ma la prima cosa che farei sarebbe andare a casa di Amadeus a chiedergli dei consigli, così come lui li ha chiesti a Pippo Baudo”. Oggi però è Novella 2000 a lanciare nuove indiscrezioni, facendo sapere che Gigi D’Alessio avrebbe già in mente il super ospite da portare a Sanremo 2025.

“Un nome su tutti? Sophia Loren. Per lui sarebbe un sogno che si realizza, alla luce dell’ammirazione che nutre nei confronti della mitica attrice da sempre.” si legge sul noto settimanale diretto da Roberto Alessi. D’altronde il cantante ha un bellissimo rapporto con la Loren, che ha già incontrato varie volte e alla quale ha anche dedicato una canzone.











