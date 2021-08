Gigi D’Alessio e Denise Esposito/ “Tra loro è vero amore, è una relazione molto solida”

Gigi D’Alessio e Denise Esposito, la verità sulla loro storia

Gigi D’Alessio e la fidanzata Denise Esposito presto genitori. E’ notizia di questi giorni che il cantautore napoletano, giudice di The Voice Senior, sarà presto padre per la quinta volta. A lanciare lo scoop dell’estate 2021 è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che ha rivelato che il cantante di “Non dirgli mai” e la nuova fidanzata sono in attesa di un bebè. Si tratta di una notizia bomba, visto che D’Alessio e Denise sono fidanzati da circa un anno. La coppia, infatti, si è conosciuta a giugno 2020 nell’isola di Capri dove il cantante si trovava per una esibizione. La ragazza, grandissima fan delle canzoni di D’Alessio, è riuscita tramite un’amica ad incontrarlo e tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due hanno cominciato così a corteggiarsi reciprocamente fino alla scelta di conoscersi. Lo scorso Natale le presentazioni ufficiali alla famiglia e ai figli di D’Alessio che per lei ha deciso di cambiare la sua vita. Il cantante, infatti, ha lasciato la villa all’Olgiata, Roma, per trasferirsi a Napoli dove ha preso casa in zona Posillipo proprio vicino alla casa dove viveva con la prima moglie Carmela con cui ha avuto i figli Claudio, Ilaria e Luca.

La notizia della gravidanza di Denise Esposito, la fidanzata di Gigi D’Alessio è arrivata come un fulmine a ciel sereno e voci di corridoio hanno rivelato che Anna Tatangelo, la ex compagna di D’Alessio, sarebbe stata tra le ultime a saperlo. La cantante di “Ragazza di periferia” è rimasta giustamente delusa dal comportamento dell’ex compagno con cui ha condiviso un importante pezzo di vita e ha anche avuto un figlio. Polemiche a parte, l’amore tra Gigi D’Alessio e Denise procede a gonfie vele visto che i due sono stati paparazzati proprio dal settimanale Chi in vacanza al largo di Positano a bordo della barca Anna Marie del cantante. “Tra loro è vero amore, è una relazione molto solida. E Gigi è finalmente sereno accanto a lei” sono le parole del magazine diretto da Alfonso Signorini.

