Gigi D’Alessio è il Lupo de Il cantante mascherato?/ “Non è possibile, canto meglio”

Chi si nasconde sotto la maschera del lupo de Il cantante mascherato 2021? Il programma condotto da Milly Carlucci terminerà venerdì 26 febbraio con la finalissima al termine della quale sarà annunciato il nome del vincitore e svelate tutte le identità. Tuttavia, sul web, ma anche tra i giudici, continuano le ipotesi su chi possa nascondersi sotto le maestose maschere. Tra tutte, quella che sta suscitando molta curiosità, è quella de Il lupo i cui occhi azzurri hanno fatto pensare ai telespettatori che sotto la maschera potesse nascondersi Roby Facchinetti il cui colore degli occhi ricorda proprio quelli del Lupo. Tuttavia, in molti, hanno pensato anche a Gigi D’Alessio, ma a fugare ogni dubbio è stato proprio il cantautore napoletano che è intervenuto con una telefonata surreale con il Lupo all’interno del programma di Milly Carlucci.

Gigi D’Alessio smentisce di essere il Lupo de Il cantante mascherato

Aumenta la curiosità del pubblico di Raiuno intorno alle maschere de Il cantante mascherato. Tra tutti i nomi accostati al Lupo ci sarebbe da escludere quello di Gigi D’Alessio che, durante la telefonata con il lupo stesso mostrata in una clip all’interno della trasmissione di Milly Carlucci, ha smentito di nascondersi sotto l’affascinante maschera. “No! Io canto meglio”, ha scherzato il cantautore napoletano. “Questa cosa non è possibile, mi chiamano tutti i venerdì per sapere se sono o non sono il Lupo, ma è una cosa strana! In realtà, è divertente che ci siano cascati”, ha poi aggiunto. Chi si nasconde, dunque, sotto la maschera del Lupo? Secondo Caterina Balivo potrebbe essere Sal Da Vinci. Sarà davvero lui? Finora, per aiutare i giudici e il pubblico, sono stati forniti i seguenti indizi: “Passo ore davanti allo specchio ma non sono vanitoso. Sono un uomo semplice e tranquillo, mi piace essere così. Vengo da una famiglia umile ma con grande dignità. Non ho mai dimenticato valori e certezze”. Chi sarà?



