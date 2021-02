IL CANTANTE MASCHERATO 2021, PAGELLE SEMIFINALE/ La sorpresa Gatto e l’enigma di Orsetto

È Orsetto il vero protagonista della semifinale de Il cantante mascherato, il talent game show di Rai1 condotto da Milly Carlucci con al centro la gara tra nove maschere eccentriche e divertenti. Tra tutte, però, quella che più sorprende è senza dubbio l’Orsetto, la preferita – in linea di massima – dai bambini di tutta Italia. Attorno a lui aleggia una vera e propria aurea di mistero destinata a non infrangersi nemmeno adesso che siamo agli sgoccioli. Flavio Insinna ammette di non pensare ad altri che a lui: sarà Paolo Belli, Valentino Rossi, o magari proprio Carolyn Smith, che si chiama Carolina come la ‘bambina’ citata più volte durante le clip? Per ora non è dato saperlo. Sui social è stato fatto il nome ulteriore di Lorenzo Branchetti, volto storico della tv per bambini nonché collega della famosa Carolina (Benvega). Vista la difficoltà dei giudici nell’identificarlo (non sono proprio in target), questa pista non è affatto da escludere. Voto al mistero: 8.

Il cantante mascherato, scopriamo chi è il Gatto

Interessante anche l’intrigo attorno al personaggio di Gatto, che si presenta come un rapper di periferia mentre in realtà è il romantico Sergio Assisi. Infondata l’ipotesi Rosalinda Celentano: non poteva proprio essere, visto soprattutto il suo modo di muoversi e la sua gestualità specificamente partenopea. Voto, 9: inaspettato al punto giusto. Sarà interessante scoprire l’identità sotto la maschera di Farfalla, che a Il cantante mascherato porta la giuria a un bivio: Anna Tatangelo o Mietta? Se fosse la prima, sarebbe certamente una rivelazione: raramente l’abbiamo vista prendersi così poco sul serio. Più probabilmente, però, si tratta di Mietta, vista la sua abilità ad andare in alto con la voce. Voto: n/d. 10, all’abilità di camuffarsi, se davvero è la Tatangelo.

Il cantante mascherato: Lupo partenopeo e Pappagallo ex Pooh

Pappagallo e Lupo sono le uniche due certezze relative de Il cantante mascherato. Il primo potrebbe essere Red Canzian, lo ‘zio’ di Francesco Facchinetti (è il motivo per cui lui non ha dubbi), mentre dentro al costume di Lupo ci sarebbe Gigi D’Alessio, o al limite Sal Da Vinci. Vale quanto detto per la Tatangelo: Gigi D’Alessio in vesti così inedite non l’abbiamo mai visto, perciò sarebbe davvero una bella scoperta. Visto il dettaglio degli occhi azzurri su cui tutti calcano un pochino la mano, appare ragionevole la pista Alessandro Siani. Quasi sicuramente, comunque, si tratta di un napoletano. Voto: 7. Tra i giudici, invece, chi si distingue è sempre Flavio Insinna, anche se la Balivo appare particolarmente in forma e particolarmente brava a elaborare ipotesi inedite. Tipo quella di Da Vinci: il Lupo è lui perché – sostiene – un indizio riguarda la sua passione per gli aerei, e l’aeroporto più famoso d’Italia è proprio il ‘Da Vinci’ di Roma. Niente male, come ragionamento!



