Gigi D’Alessio/ Figlio in arrivo con Denise Esposito: le indiscrezioni sul nome del bambino

Gigi D’Alessio sta per diventare padre per la quinta volta. L’annuncio risale ormai a un mese fa, ma la notizia continua a rimbalzare su diversi media e le indiscrezioni in circolo sono diverse. Le più gettonate sono quelle riguardanti il sesso e il nome del bambino in arrivo, poiché sono in tanti, in effetti, i fan curiosi di sapere se il figlio di Gigi sarà un altro maschio oppure se – per la seconda volta nella sua vita – avrà la gioia di stringere tra le braccia una femminuccia. La prima era stata Ilaria, nel lontano 1990; oggi, decisamente più anziano, D’Alessio si prepara ad accogliere un altro bambino senza sbilanciarsi più di tanto nel descrivere il suo stato d’animo.

Presumibilmente, Gigi sarà entusiasta all’idea di diventare di nuovo padre. Claudio, il primogenito del cantautore, ha rivelato in un’intervista a Di più che tra i parenti c’è un certo fermento: “Quando arriva un bambino in famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre”.

Gigi D’Alessio: come si chiamerà il suo quinto figlio?

A prescindere dalla situazione familiare difficile di Gigi D’Alessio, quella della nascita di un figlio è sempre una ‘bella’ notizia. Ricordiamo infatti che Gigi ha alle spalle un matrimonio con Carmela Barbato, da cui ha avuto i suoi primi tre figli, e anche una relazione abbastanza lunga che ha intrattenuto con Anna Tatangelo, madre del suo quarto figlio Andrea.

La donna che frequenta adesso, invece, si chiama Denise Esposito, ha 26 anni meno di lui e sogna di diventare un avvocato. Pochi i dettagli sulla sua gravidanza, che Denise sta vivendo ‘di nascosto’. Nemmeno Claudio, il figlio di Gigi, sa dire molto sull’argomento. “Ma una cosa è certa”, chiosa, “di fronte a un grande evento si può solo dire tanti auguri”. Le indiscrezioni a cui facevamo riferimento più sopra contengono alcuni dettagli interessanti sul sesso e sul nome del nascituro. Ebbene, stando a quanto rivelato da alcuni amici, il nuovo arrivato sarà un maschietto e si chiamerà Francesco.

