Gigi D’Alessio: fuori il nuovo album “Fra” con Geolier e LDA/ Web in tilt per il rilascio!

Gigi D’Alessio rilascia il nuovo album, Fra

Gigi D’Alessio si prepara per il rilascio del nuovo album tanto atteso dai fan, dopo l’annuncio del nuovo progetto, che prevede tra i featuring i concittadini di Napoli, LDA e Geolier.

Così come diramato da lui stesso tra i post virali via Instagram, Gigi D’Alessio ha in cantiere un album di canzoni, rarità e anche duetti, come i featuring che vedono protagonisti da Elodie a Geolier.

Si intitola “Fra” il nuovo album in uscita di Gigi D’Alessio che é pubblicato quasi 4 anni dopo l’ultimo nuovo disco di inediti. Anche se, tra le novità nella tracklist dei brani inclusi nel lavoro anticipati nel post che fa incetta di consensi sul re dei social dalla pagina di Gigi D’Alessio, resta il mistero sulla voce femminile della traccia “Nu dispietto”. Essa é atteso alla sua rivelazione solo ai concerti live programmati in quel di piazza del Plebiscito a Napoli: il Gigi: uno come te show.

Dopo l’annuncio della chiusura della avvenuta incisione dell’album di settimane fa, Gigi D’Alessio quindi spoilera il titolo e la tracklist d Fra, che tra le altre collaborazioni vanta quella degli ex talenti di Amici, Elodie, Alessandra Amoroso e il record man di Amici e figlio terzogenito, Lda che dichiara di “averla fatta grossa” anticipando una nuova uscita del 3 Maggio.

Lo spoiler sul nuovo rilascio

Fra contiene 10 tracce in tutto, dopo il rilascio di Buongiorno, ed é pubblicato per il 24 maggio 2024 e vede l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo diventare l’artista fratello di vari talenti nell’industria musicale, come anche Gué Pequeno e Geolier, rapper che insieme a lui si sono aggiudicati la vittoria della gara cover a Sanremo 2024 con il Medley Strade.

Fra” è il nome del disco di Gigi D’Alessio in uscita il 24 maggio. Arriva a quasi 4 anni di distanza dopo il predecessore “Buongiorno”, contenente 10 canzoni e diversi featuring, come a grande sorpresa Geolier, Guè, Elodie, Ernia, il figlio LDA e Alessandra Amoroso.

Permane il riserbo sulla voce femminile che si sente in “Nu dispietto”, l’ultimo singolo di Gigi. Il mistero verrà svelato solo durante la serie di concerti sold out del cantautore napoletano in piazza del Plebiscito a Napoli che precederanno il suo tour estivo.

“Il mio nuovo album fuori venerdì 24 maggio!-fa sapere Gigi D’Alessio nella caption del post dell’album-.Si tratta della prima parte di un nuovo progetto

discografico, siamo solo all’inizio!

Ecco la tracklist: 1. NON MOLLARE MAI 2024 feat. @therealgue, @clementinoiena e @geolier;

2. SENZA TUCCA’ feat. @geolier

3. 10 VORREI 2024 feat. @elodie e @holyernia

4. FRA

5. PRIMO APPUNTAMENTO 2024 feat. @lucadalessio_real

6. NU DISPIETTO

7. CHI

8. UN CUORE MALATO 2024 feat. @amorosoof

9. SI TE SAPESSE DICERE

10. CUTTE”.

Il nuovo album é inoltre disponibile in pre-order nei formati:

-CD

-☛Vinile biancob

-*CD + poster autografato disponibile in esclusiva in tour;

-presso gli stand del merchandising ufficiale e in numero limitato sullo store ufficiale;

-Link in bio e nelle storie.

Il progetto di Gigi D’Alessio é rilasciato per Columbia Records, Sony Music Italia ed esaudisce la speranza dei fan in un nuovo duetto tra padre e figlio d’arte, Gigi e Luca D’Alessio.











