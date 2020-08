Gigi D’Alessio/ Gesto romantico dedicato ad Anna Tatangelo?

Sono giorni intensi per Gigi D’Alessio, che ha appena annunciato il rinvio della sua nuova tournée. Il Noi Due Tour è stato riprogrammato per l’anno prossimo, anche se i fan potranno vedere il cantautore già nella tappa di Bari del prossimo 16 ottobre. Grande attesa anche per la data di Roma del 31 ottobre e quella di Milano dell’8 novembre. Con l’estate agli sgoccioli, Gigi si concede intanto qualche giorno di vacanza con i figli. “Loro mi guardano le spalle“, scrive in un post su Instagram, mentre due dei suoi ragazzi fanno smorfie e sorrisi dietro di lui. I commenti dei fan sono tutti positivi, anche se qualcuno ne ha approfittato per lanciare una piccola invettiva. “Mentre stai portando la macchina ti sei messo a farti a foto. Ti devono togliere la patente“, scrive l’hater di turno. Peccato che lo scatto pubblicato dall’artista sottolinei senza dubbio che in quel momento si trovava a bordo barca e non di certo su strada. Un dettaglio che l’hater ha potuto conoscere grazie ai commenti al veleno dei sostenitori di D’Alessio. Clicca qui per guardare la foto di Gigi D’Alessio e leggere i commenti.

Gigi D’Alessio, un gesto romantico commuove i fan

Gigi D’Alessio affronterà presto il palco umbro per affiancare le Black Sheeps con J-Ax. Il duo ternano infatti è finalista con il brano L’ultimo giro nel Youg ImaginAction e ci sono buone probabilità che riuscirà a superare anche l’ultimo scoglio. Oggi, lunedì 24 agosto 2020, Gigi D’Alessio sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo a Battiti Live. Il cantautore è uno degli ospiti più assidui della kermesse musicale: da anni ormai condivide con i fan le sue canzoni e tanta energia. Nei giorni scorsi, gli ammiratori hanno avuto un piccolo tuffo al cuore per via di un gesto romantico da parte di Gigi. In un video su Instagram, ha interpretato la canzone Un nuovo bacio che in passato gli ha permesso di innamorarsi di Anna Tatangelo. Così è stato facile credere subito in un ritorno di fiamma fra i due, anche se per ora le parole ufficiali rilasciate alla stampa da parte di entrambi parlano di una rottura definitiva.

Foto, “Loro mi guardano le spalle”

Visualizza questo post su Instagram Loro mi guardano le spalle❤️❤️❤️ Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal) in data: 21 Ago 2020 alle ore 9:37 PDT

Video, il brano con Clementino





