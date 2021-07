Gigi D’Alessio/ Il concerto a Caserta è da record: tutto esaurito in poche ore

È andato sold out in tempi da record il concerto di Gigi D’Alessio a San Leucio di Caserta, frazione a 3 chilometri dal centro del capoluogo con uno splendido complesso monumentale e soprattutto un belvedere che ha fatto da sfondo alle esibizioni. I posti, ovviamente, erano limitati per garantire il rispetto delle norme anti-Covid, ma ciò non toglie che i biglietti del live siano andati esauriti mediamente prima di quanto accaduto per le altre tappe. La grande festa musicale è andata in scena nell’ambito della rassegna Un’Estate da BelvedeRe che vedrà passare per Caserta diversi nomi della musica italiana e internazionale. L’11 settembre toccherà di nuovo a D’Alessio: visto lo straordinario successo, gli organizzatori hanno pensato a un bis apposta per quegli spettatori che non sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto la prima volta. Intanto, questa sera, rivedremo Gigi a The Voice Senior in occasione della replica della quarta puntata che andrà in onda a partire dalle 21.25 su Rai1.

Il grazie degli organizzatori a Gigi D’Alessio

Il direttore artistico del festival Massimo Vecchione ha parlato così della scelta di riprogrammare il concerto: “È un sogno che si avvera e che arriva dopo mesi di duro lavoro e tanto sacrificio. Il pubblico ci ha sostenuto nella nostra folle idea di programmare un cartellone con artisti nazionali ed internazionali in un momento così tanto difficile per tutti. Il festival è diventato a tutti gli effetti un momento stupendo per la città di Caserta, un posto in cui poter evadere dalla routine e dai problemi di ogni giorno per lasciarsi trasportare, anche se solo per qualche ora, in un mondo magico. Un grazie doveroso – ha concluso Vecchione – a Gigi D’Alessio che ha immediatamente accettato di replicare con una secondo spettacolo a Caserta il suo concerto per regalarci un’altra sera di immense emozioni”.

Gigi D’Alessio annuncia il bis “a grande richiesta”

A due giorni dal concerto, il 29 luglio, Gigi D’Alessio ha annunciato la disponibilità della nuova data casertana sul suo profilo Instagram. “Buongiorno con una bellissima notizia”, si legge sotto al suo ultimo post. “A grande richiesta – prosegue –, dopo la meravigliosa serata del 27 luglio, tornerò in concerto con il Mani e Voce Tour a Caserta l’11 settembre al Real Belvedere di San Leucio!”. I biglietti sono disponibili da ieri alle 12 su Ticketone.

