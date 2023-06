Gigi D’Alessio: il figlio di 1 anno, Francesco D’Alessio, debutta sul palco/ La dedica a Denise Esposito

Gigi D’Alessio sorprende al “Gigi Uno come te: ancora insieme”: con lui, c’é il figlio Francesco D’Alessio

La quarta data del live-event di Napoli, “Gigi Uno come te: ancora insieme”, vede Gigi D’Alessio protagonista di un duo inaspettato, con Francesco D’Alessio. Quest’ultimo é il figlio quintogenito che l’ambasciatore della musica napoletana mondo dà alla luce con la neo compagna avvocato, Denise Esposito, lo scorso gennaio 2022. La nascita di Francesco si registra nei giorni in cui il terzogenito di D’Alessio senior, Luca D’Alessio in arte LDA, segna la storia del talent show televisivo di Maria de Filippi, all’edizione Amici 21 (in onda tra il 2021 e il 2022,ndr) . In occasione di una delle puntate domenicali di Amici, al cospetto del giudice della gara di canto cover domenicale, Elodie, Luca D’Alessio riscriveva non a caso una canzone per il neonato fratellino. Si tratta di Le tasche piene di sassi di Lorenzo Jovanotti. Uno degli esperimenti musicali, in chiave di rivisitazioni in barre aggiunte al testo della canzone originale, che consacrano LDA come il cantautore Pop più rappresentativo della Generazione zeta.

E, intanto, dopo aver duettato con il terzogenito LDA segnando il nuovo sold-out a Piazza del Plebiscito alla prima data del live, alla quarta data del “Gigi Uno come te: ancora insieme” Gigi D’Alessio debutta sul palco in duo con il quintogenito. Il cantautore di Mon Amour, per la dolce occasione al chiaro di luna, nella serata del 2 giugno 2023, stringe tra le braccia Francesco D’Alessio, quasi come a voler auspicare al piccolo il futuro di un rodato performer.

La dedica d’amore di Gigi D’Alessio é anche social!

“Questa canzone l’ho scritta per la

mamma, ma ho scoperto che piace tanto anche a lui…”, scrive D’Alessio senior tra le nuove Instagram stories. Immagini che via social immortalano Gigi nel momento del debutto sul palco napoletano del piccolo Francesco. E la canzone dedicata al live show di Napoli é “Si te sapesse dicerie”, una ballad romantica che -come rivela Gigi alla nuova data di concerto- é dedicata dal cantautore alla attuale compagna Denise Esposito. Quest’ultima, che si riserva di mantenere un low profile sul privato nel web e in particolare sul re dei social, Instagram, subentra nel cuore di Gigi dopo l’ultima ex e cantante mora, Anna Tatangelo.

