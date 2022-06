Gigi D’Alessio, la dolce dedica per il figlio LDA/ “Con tanto orgoglio vado in giro a dire sono ‘il papà di’”

Gigi uno come te: 30 anni insieme ospita LDA: dopo il successo raggiunto ad Amici, il figlio d’arte incontra papà Gigi D’Alessio sul palco

In prima serata e in diretta da Piazza Del Plebiscito a Napoli, su Rai Uno, Gigi D’Alessio condivide i festeggiamenti del suo trentennale di carriera con i telespettatori e il pubblico spettante al Gigi uno come te: 30 anni insieme, il live show a lui dedicato, che accoglie diversi artisti come ospiti, tra cui Luca D’Alessio in arte LDA. Quest’ultimo è il terzogenito che Gigi D’Alessio ha avuto dalla storica ex moglie Carmela Barbato. Il cantautore 19enne nato a Roma e dall’inscindibile legame con la terra natale dei genitori, Napoli, è ospite al live partenopeo dopo la popolarità raggiunta ad Amici 21, il talent di Maria De Filippi dove si è scrollato di dosso le etichette di “figlio di ” e “raccomandato nell’industria musicale” -troppo spesso affibbiategli dai detrattori per il solo fatto di essere figlio del cantautore di Mon Amour.

Gigi D'Alessio, Uno come te 30 anni insieme/ Pagelle: momento top con LDA, flop Vanessa Incontrada

Al talent, LDA ha impartito una lezione alle malelingue sfoderando il suo talento nell’interpretazione, il timbro vocale puramente pop e la scrittura creativa, qualità per cui si è imposto nella scuola di Maria De Filippi come il record-man degli stream superando ben presto quota oltre 18 milioni di ascolti su Spotify Italia con il singolo di debutto Quello che fa male, un brano che ha permesso al giovane di conseguire in tempi biblici nella storia di Amici il disco d’oro e il disco di platino. E all’evento Gigi uno come te: 30 anni insieme, si registra il tanto atteso incontro tra padre e figlio d’arte in un duetto sulle note del singolo record e un’intervista doppia, introdotti dalla conduttrice Rai, Mara Venier. L’emozione dell’incontro e confronto tra le due generazioni è palpabile, con LDA che appare visibilmente commosso nell’unione con Gigi sul palco.

GIGI G'ALESSIO, UNO COME TE 30 ANNI INSIEME/ Diretta concerto: omaggio a Pino Daniele

“Adesso vado in giro con orgoglio a dire che sono il papà di LDA” ❤️‍🩹 #GigiUnoComeTe pic.twitter.com/ne1WgJwnOR — LaChicca (@LaChicca19) June 17, 2022

LDA e Gigi D’Alessio si uniscono in un’intervista doppia: l’augurio del padre al figlio e viceversa

L’incontro partenopeo tra Gigi D’Alessio e LDA emoziona anche il pubblico spettante a Piazza Del Plebiscito così come i telespettatori a casa, come emerge dagli innumerevoli tweet commossi giunti via social dagli utenti del web.

GIGI D'ALESSIO UNO COME TE 30 ANNI INSIEME/ Anticipazioni: concerto, scaletta, ospiti

“Io ci ho messo 30 anni per arrivare qua – dichiara D’Alessio senior al figlio d’arte, dopo che Mara Venier chiede al festeggiato quale augurio voglia rivolgere a LDA per il futuro –. Sono contento, ti auguro tutto quello che si può augurare a un figlio. Sono orgoglioso di te. Non crescere più in altezza però”. E ancora: “Con tanto orgoglio vado in giro a dire sono ‘il papà di’ LDA”. E il figlio Luca, quindi, replica così al papà d’arte: “In realtà poi ci ho pensato e ho concluso che vorrei essere per tutta la vita il figlio di Gigi D’Alessio”. Ma non solo. Con la voce rotta dall’emozione, LDA augura poi al padre tutto “il bene e l’amore di questo mondo” e soprattutto il calore dell’affetto del pubblico, “ancora per molti altri anni”.

Parole che suggellano l’inscindibile legame tra padre e figlio d’arte e a margine di cui non si fa attendere il sentiment social più sfrenato, nel web. “Felicissima di te, hai spaccato Luchino!”, si legge tra i commenti social più aggreganti dei fan del padre e figlio d’arte, e poi ancora tra gli altri: “Luca e Gigi che emozione!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA