Gigi D’Alessio, “Mon Amour” in coppia con Annalisa é sexy/ Il video che fa il giro nel web

Amici di Maria De Filippi, Annalisa é ospite sul palco di Gigi D’Alessio: web in tilt per la collaborazione musicale!

Mentre si fa strada il gossip di un progetto in cantiere con LDA, Gigi D’Alessio si fonde in musica con Annalisa, sulle note di Mon Amour. Il duetto più virale del momento via social era attesissimo da parte dell’orecchio pubblico, dal momento che entrambi i due cantanti hanno all’attivo un tormentone a testa, dal titolo Mon Amour. Il tormento in musica di Gigi D’Alessio veniva rilasciato per primo, in passato, e diversi anni fa prima di essere trasformato in un remix con Clementino per l’album dalessiano Buongiorno. Più recente é invece la hit dallo stesso titolo di Annalisa.

Deborah De Luca: “Ho scoperto di avere un tumore”/ “Sono stata operata d’urgenza, ora…”

E la collaborazione sul palco del concerto per il tour di Annalisa, tenuto nella città natale di Gigi D’Alessio a Napoli, fa intanto incetta di interazioni social di consenso. “Quanto mi sono emozionata? Siete stati meravigliosi. Grazie di cuore Napoli” , scrive Annalisa, nel messaggio rilasciato a corredo di una carrellata di immagini che via Instagram ora la ritraggono proprio mentre si esibisce nel capoluogo campano.

Geolier e Ultimo: "L'ultima poesia" é il singolo più venduto/ Tutte le posizioni in classifica FIMI

Il video di Mon Amour conquista anche TikTok!

E tra le esclusive chicche della data di concerto tenuta dall’ex Amici di Maria De Filippi, spicca in particolare l’immagine che ritrae proprio quest’ultima, l’hitmaker rossa, mentre si lascia accompagnare sul palco dall’ambasciatore della musica di Napoli nel mezzo dell’esibizione eseguita nella città partenopea.

Ma non é tutto. Perché la fusione in musica nel duetto che Gigi D’Alessio ha concesso ad Annalisa sulle note di Mon Amour, é ora virale sui social oltre che in formato foto anche come video. In particolare il video circolante sul re dei social cinese YouTube della performance di Mon Amour, brano cult nella discografia di Gigi D’Alessio eseguito con Annalisa nel napoletano, é un thread di discussione accesa in un tripudio di reazioni, perlopiù di consenso ed esultanza. A colpire in modo particolare gli utenti nel web é la sexy mise napoletana di Annalisa, un black outfit che valorizza il corpo dalle curve perfette dell’artista, insieme alla vicinanza e la complicità di lei mostrate verso il collega cantautore napoletano. Un sodalizio artistico che ora conquista il web.

Gianluca Guidi: “Cresciuto con la musica di Frank Sinatra”/ “Ho anche una vena di pittore ma...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA