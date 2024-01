Gigi D’Alessio papà per la sesta volta?/ “La compagna Denise Esposito è incinta del secondo figlio”, lo scoop

Gigi e Denise Esposito aspettano il secondo figlio? L’indiscrezione

Gigi D’Alessio e Denise Esposito in arrivo un secondo figlio? Ebbene, queste sono le ultime indiscrezioni trapelate direttamente dal settimanale Oggi. Secondo la rivista, infatti, la compagna 25enne del cantante napoletano, sarebbe incinta di un altro pargolo.

La coppia è insieme dal 2021 e ha già un bambino di 2 anni, per D’Alessio invece si tratterebbe del sesto figlio considerando la sua famiglia allargata. Come riporta Leggo infatti: “Gigi è diventato papà per la prima volta di Claudio nel 1987, poi sono arrivate Ilaria e Luca (oggi l’artista LDA), sempre dalla stessa compagna, e unica moglie, Carmela Barbato. Poi è arrivata Anna Tatangelo e la loro storia d’amore è durata ben 12 anni nei quali è arrivato il piccolo Andrea.” I due non avrebbero ancora dato la notizia, secondo il settimanale, ma l’annuncio sarebbe imminente

Anna Tatangelo, ex compagna di Gigi D’Alessio ha parlato a Verissimo del figlio Andrea avuto proprio con il compagno napoletano: “È un bambino dolcissimo, mi da un equilibrio! Un po’ mi sono ripresa dalla morte di mia mamma anche grazie a lui, per lui. Lo affrontiamo insieme. Gli ho dato il senso di famiglia anche se siamo genitori separati”.

Proprio in merito a D’Alessio, la cantante rivela a Silvia Toffanin come sono i rapporti attuali con l’ex compagno: “Io sono molto grata a Gigi, che mi è stato vicino quando si è saputo della malattia di mia mamma. Abbiamo comunque un comune denominatore che è un figlio, così trovi sempre un accordo. Io sono cresciuta tanto perché le mie esperienze mi hanno portato ad essere più grande” ha concluso Tatangelo.

