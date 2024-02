Gigi D’Alessio: al compleanno con i figli, non manca LDA/ Il messaggio di auguri

Gigi D’Alessio compie gli anni: il web va in tilt!

Gigi D’Alessio compie 57 anni e li celebra a fine febbraio 2024 in un party intimo, o per meglio dire una reunion con i figli, tra cui LDA, fenomeno POP di Amici 21 di Maria De Filippi.

Così come si evince dai post autocelebrativi andati virali nel web, da lui condivisi in risposta all’affetto generale ricevuto nel giorno del suo compleanno, Gigi D’Alessio viene inondato di messaggi di auguri sul suo profilo Instagram, da parte dell’occhio pubblico attivo online. “Grazie a tutti per gli auguri non riuscirò mai a ricambiare tutto questo affetto”, scrive infatti il cantautore italiano di fama internazionale nonché ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, a corredo di un primo post autocelebrativo.

Poi, in un secondo post, ossia una foto che lo immortala mentre é in dolce compagnia con i cinque figli avuti dalle donne amate nella sua vita, l’ex moglie storica e madre del primogenito figlio d’arte LDA, Claudio e Ilaria Carmela Barbato, l’ex compagna cantante Anna Tatangelo e madre di Andrea e l’attuale amore Denise Esposito madre di Francesco, il festeggiato sfoggia il suo più grande sorriso, con fierezza. “Ecco il mio patrimonio“, scrive non a caso il cantautore, da ormai 57enne, riferendosi ai cinque figli che conta nella sua famiglia allargata, concepiti con le donne susseguitesi nella sua vita.

Anche LDA festeggia il papà Gigi D’Alessio, in famiglia

E accade mentre il terzogenito figlio di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA, vanta il record rimasto imbattuto del disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo ad Amici, a distanza dal rilascio, conseguito con il primo singolo Quello che fa male, che il giovane lanciava all’esordio TV nell’industria musicale come concorrente cantante, ad Amici 21 di Maria De Filippi.

Tornando al festeggiato, Gigi D’Alessio é, intanto, reduce dal Festival della canzone italiana, giunto all’edizione di Sanremo 2024, dove ha coperto il ruolo di ospite nel Medley “Strade” condiviso con Gué e Luché, per il Big in corsa e fenomeno del momento, Geolier. Il Medley con D’Alessio ha conseguito la vittoria della gara cover di Sanremo, decretando così vincitore del Festival l’ospite D’Alessio, tra i fautori di Strade.

