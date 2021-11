Gigi D’Alessio/ Parole d’amore alla fidanzata Denise e quella stoccata alla Tatangelo

È un periodo ricco di novità e di impegni per Gigi D’Alessio. Il cantante – oggi ospite di Amadeus ai Soliti Ignoti su Rai 1 – sta per tornare in TV, su Rai2, per la nuova edizione di The Voice Senior. Siederà infatti ancora in una delle poltrone dei quattro giudici che dovranno selezionare la propria squadra. “Loro non sono concorrenti, sono nostri colleghi a tutti gli effetti. – ha recentemente dichiarato il cantante sui concorrenti del talent, per poi aggiungere – Vorrei soffermarmi sull’orchestra che è la culla musicale di questi nostri colleghi. Da musicista comprendo il grande lavoro che c’è dietro. Antonella poi è meravigliosa, è la crocerossina che deve alleviare le ferite di quelli eliminati. Questo programma è fatto con il cuore, non ci sarebbe una conduttrice migliore di lei”.

E mentre sui figlio Luca va avanti nel suo percorso ad Amici 21, Gigi è in attesa del suo quinto figlio. La sua compagna, Denise Esposito, è sempre al suo fianco, come il cantante ha confermato in un’intervista a Novella2000: “Diventò papà del mio quinto figlio a gennaio. Denise è una ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior”.

Il cantante, elogiando la sua Denise, ha poi lanciato una stoccata che sembra essere diretta alla sua ex Anna Tatangelo: “Sono molto felice della mia vita con Denise, perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. – ha rivelato, spiegando che – È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”.

