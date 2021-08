Gigi D’Alessio presto papà: come ha reagito Anna Tatangelo?/ Alessio Poeta “Felice..”

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno scelto d’intraprendere strade diverse. Il settimanale Chi ha svelato la nuova vita di entrambi con il cantautore napoletano felice accanto a Denise Esposito che lo renderà presto papà per la quinta volta e Anna Tatangelo nuovamente serena e felice accanto a Livio Cori. La notizia della gravidanza della nuova fidanzata di Gigi D’Alessio aveva spinto i fans a chiedersi quale fosse stata la reazione della Tatangelo. Nel servizio pubblicato dal settimanale Chi nel numero in edicola il 4 agosto 2021, si leggeva di un’Anna Tatangelo che aveva saputo per ultima la notizia. “La cantante sarebbe stata tra le ultime a sapere della lieta novella di Gigi e Denise e la cosa l’avrebbe mandata su tutte le furie“, faceva sapere Chi. Oggi, sull’argomento, si è espresso anche il giornalista Alessio Poeta.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: entrambi felici con i i nuovi compagni

Alessio Poeta, ospite dell’ultima puntata di Estate in diretta, ha parlato della presunta reazione che avrebbe avuto Anna Tatangelo di fronte alla notizia della gravidanza di Denise Esposito. “Noi non sappiamo come ha reagito” ha precisato il giornalista per poi aggiungere – “Lei in realtà è felicissima del suo nuovo amore”. Accanto alla Tatangelo, come mostrano le foto pubblicate da Chi, ci sarebbe Livio Cori. L’artista, secondo quanto raccontato da Alessio Poeta ad Estate in diretta, si starebbe godendo un momento magico. “È presa dal suo nuovo amore, contentissima e super appagata e si sta godendo un momento d’oro”. Sia la Tatangelo che D’Alessio, dunque, sarebbero felicissimi e si starebbero godendo la nuova vita dopo anni vissuti l’uno accanto all’altra.

