Gigi D’Alessio, primo bacio social con la fidanzata Denise Esposito/ “Lui l’ha presentata…”

Gigi D’Alessio e Denise Esposito escono allo scoperto. La compagna di Gigi D’Alessio ha pubblicato sui social un breve video con Gigi D’Alessio. Un bacio che suggella il loro rapporto a dimostrazione che il legame tra i due è sempre più solido. La dedica di Denise è in dialetto napoletano: “Assaje”. Il cantante ha commentato con un “I Love you” e tanti cuoricini blu. D’estate, la compagna era stata paparazzata con Gigi D’Alessio mentre erano in vacanza e in quel momento si è scoperto della gravidanza della Esposito. Sulla questione però i due hanno preferito mantenere il riserbo più assoluto tanto da non rilasciare alcuna dichiarazione. Non sappiamo nemmeno se sarà un maschio o una femmina.

Tra Gigi e Denise ci sono 26 anni di differenza: lui ha compiuto 54 anni lo scorso febbraio, lei ha da poco spento 28 candeline. La giovane ha studiato legge ed è una persona lontana dal mondo dello spettacolo. Gigi e Denise si sono conosciuti ad un concerto. Denise Esposito era una grande fan del cantautore napoletano che avrebbe avuto modo di conoscere proprio dopo un suo concerto live.

La reazione dell’ex Anna Tatangelo. I rumors: “Preoccupata che Gigi D’Alessio si allontani dal figlio”

Anna Tatangelo non avrebbe digerito la notizia della gravidanza di Denise Esposito. Gigi D’Alessio avrebbe infatti deciso dopo la notizia di trasferirsi a Napoli dalla compagna. Un trasferimento che però lo avrebbe allontanato dal figlio Andrea, avuto da Anna, che vive a Roma. La cantante poi sarebbe stata tra le ultime a sapere della gravidanza della compagna. Una notizia che l’avrebbe lasciata interdetta anche perché Anna Tatangelo non si aspettava che Gigi D’Alessio potesse mettere su famiglia dopo la brusca rottura del loro rapporto.

Gigi D’Alessio ha corteggiato molto Denise Esposito tanto da averla presentata a Natale alla sua famiglia: “Lo scorso Natale, Gigi ha presentato in famiglia Denise. La ragazza, 26 anni più giovane di lui, è nata e cresciuta a Napoli in zona Vomero. Genitori separati, papà nell’esercito, mamma casalinga e un fratello per il quale prova un amore smisurato”, si legge sul Fatto Quotidiano. Intanto anche Anna Tatangelo ha deciso di uscire allo scoperto da poco con Livio Cori. Un nuovo amore che speriamo possa regalarle la felicità che merita.



