Gigi D’Alessio/ Quella volta che Lucio Dalla cantò alla comunione della figlia…

Gigi D’Alessio sarà uno dei primi ospiti ad intervenire sul palco dell’Arena di Verona in occasione del concerto omaggio dedicato a Lucio Dalla. Un evento che ha raccolto diversi artisti l’anno scorso e che Canale 5 trasmetterà in replica nella sua prima serata di oggi, domenica 25 agosto 2019. Lucio! vedrà Gigi interpretare una canzone che il Maestro ha scritto in collaborazione con Samuele Bersani, Canzone. Un brano tra l’altro presente nell’album del ’96 dal titolo Canzoni e pubblicato con la Pressing. Nel testo, Dalla parla di un amore virtuale e fisico da vivere con una persona che presto sta per incontrare. Il materasso di parole che si prepara ad accogliere in modo non canonico la loro passione lascia poi il posto ad un’immagine più forte, dovuta al crescendo di desiderio che “mi uccide”.

Un appuntamento tuttavia mancato, dato che poi affida poi alla canzone il compito di recapitare a questa persona il suo messaggio d’amore. Terminato il duetto con Ron, D’Alessio invece parlerà del legame vissuto con Dalla, che ha chiamato a cantare in occasione della comunione della figlia. Un periodo in cui il cantante napoletano, svela, si era appena affacciato nel mondo della musica. Nel corso della sua carriera, Gigi e Dalla si uniranno per alcune canzoni che prevedono un featuring anche di Gigi Finizio e Sal da Vinci, come Napule e Caruso, quest’ultima presente nell’album Quanti amori del 2004 di D’Alessio.

Gigi D’Alessio ha già acceso i motori per il suo Tour Mondiale 2020, annunciando a inizio agosto l’apertura della vendita dei biglietti. Un doppio appuntamento previsto il 20 gennaio al Mediolanum Forum di Milano e il 24 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma. In questi giorni è stato impegnato tra l’altro con la famiglia, complice l’ultimo mese dell’estate in cui di solito si dà il via alle vacanze con i propri cari. Un’occasione per dare qualche piccola ripetizione di napoletano al figlio più piccolo, Andrea, nato dalla sua unione con Anna Tatangelo. In un video che ha subito conquistato fan e colleghi, fra cui Mara Venier e Sal da Vinci, il piccolo D’Alessio ripete in partenopeo alcune frasi subito dopo il padre. Clicca qui per guardare il video di Gigi D’Alessio e il figlio Andrea.

Gli interventi social, Stories e repost a parte, si fermano invece allo scorso Ferragosto. Anche in questo caso l’artista napoletano ha preferito mettere al centro uno dei valori più importanti della sua vita, la famiglia. Questa volta però non è uno dei figli o la nipotina a comparire al suo fianco, ma la sua dolce metà ritrovata Anna. Sorridente e in total white lui, appassionata e ebbra di emozioni lei, mentre chiude gli occhi e poggia il naso sulla sua guancia. Clicca qui per guardare la foto di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio.

L’amore per Anna Tatangelo

