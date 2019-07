Gigi D’Alessio/ Ha avuto un flirt con Loredana Lecciso? E Anna Tatangelo…

Gigi D’Alessio è uno degli ospiti della nuova puntata di Battiti Live 2019, la kermesse canora dell’estate condotta con grandissimo successo da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci in prima serata su Italia 1. Per il cantautore napoletano si tratta di una importantissima vetrina per il suo nuovo singolo “Quanto amore si dà” interpretato con il collega ed amico Gué Pequeno con cui ha condiviso l’esperienza di The Voice of Italy. Oltre all’ultimo singolo, il cantautore napoletano presenterà anche un medley dei suoi più grandi successi in attesa delle nuove date del tour mondiale previsto per il prossimo 2020. Dopo il successo di “Malaterra”, D’Alessio ha annunciato le prime date del tour con due speciali anteprime a Roma e Milano.

Gigi D’Alessio: nuovo tour mondiale nel 2020

Il 2020 si preannuncia un anno importante ed impegnativo per Gigi D’Alessio che, dopo il grande successo del “Malaterra Tour”, è pronto a partire in giro per il mondo con una nuova tournée. Ad annunciarlo è stato lo stesso compagno di Anna Tatangelo che ha rivelato i primi due appuntamenti speciali in programma il 20 gennaio al Mediolanum Forum di Milano e il 24 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma. Due concerti live che “anticipano la tournée mondiale del 2020 e saranno un’occasione per presentare dal vivo i brani del nuovo disco in uscita questo autunno”. Al momento non sono trapelate ulteriori indiscrezioni sul prossimo tour mondiale né tantomeno sulle città che saranno coinvolte, ma il cantante porterà dal vivo i nuovi singoli “Quando amore si dà” e “Domani vedrai” oltre alla recenti canzoni pubblicate nel disco “24 febbraio 1967”.

Gigi D’Alessio ha avuto un flirt con Loredana Lecciso?

Musica a parte, il nome di Gigi D’Alessio negli ultimi giorni è balzato agli oneri della cronaca per un presunto flirt vissuto in passato con Loredana Lecciso. L’ex signora Carrisi in passato avrebbe vissuto una breve relazione con il cantante napoletano, relazione su cui la showgirl, tra le papabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip 4, ha detto alla stampa: “solo lui? E’ andata bene perché in genere a chi fa questo lavoro ne inventano di ogni. Se certe voci arrivassero da persone a me vicine soffrirei, negli altri casi sorrido”. Parole chiare che non smentiscono né confermano la cosa. Cosa ne penserà Anna Tatangelo?





