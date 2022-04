Gigi D’Alessio rompe il silenzio su LDA ad Amici 21 / “Faccio il tifo per te…”

Big show, prima puntata con Gigi D’Alessio: il figlio LDA concorre ad Amici 21

Mentre è al centro dell’attenzione mediatica per la partecipazione ad Amici 21 del terzogenito avuto dall’ex moglie storica, Carmela Barbato, LDA, al secolo Luca D’Alessio, Gigi D’Alessio torna in tv, in un’apparizione che lo vede protagonista insieme al collega musicista e cantautore Alex Britti, alla prima puntata di Big Show. Ispirato al format avviatosi in Gran Bretagna, il format condotto da Enrico Papi con la collaborazione del comico Scintilla e l’inviata Cristina D’Avena prevede che chiunque possa diventare protagonista, per una serata evento targata Canale 5. Persino il pubblico dell’Auditorium del Massimo a Roma può diventare protagonista di un’esibizione sul palco del format Mediaset, in partenza l’8 aprile 2022 alle ore 21:20 circa.

Grande ospite atteso alla prima di Big show è Gigi D’Alessio, che lo scorso 27 marzo -in occasione della data in cui è ricorso il compleanno del figlio LDA- ha rotto il silenzio sulla partecipazione del figlio ad Amici 21, dove ora il 19enne concorre per la vittoria del montepremi finale del talent.

Gigi D’Alessio ospite atteso a Big show: il messaggio per il figlio LDA al secolo Luca D’Alessio

Il percorso di LDA ad Amici 21, nonostante le certificazioni di disco d’oro e disco di platino raggiunte con l’inedito di debutto al talent Quello che fa male, che su Spotify inoltre supera in queste ore il suo stesso record raggiunto al talent (quello per il maggior numero di stream tra gli inediti presentati ad Amici 21), di oltre 19 milioni di ascolti, non può dirsi facile. Il figlio d’arte si vede in lotta con i pregiudizi di chi -in primis tra i telespettatori detrattori- lo taccia di raccomandazione ad Amici 21, in quanto figlio di Gigi D’Alessio. Tutte critiche gratuite ,che LDA rispedisce ai mittenti sfoderando il suo talento di scrittore e interprete sul palco del serale di Amici 21 e a cui il padre Gigi D’Alessio replica nel messaggio di auguri destinato al figlio d’arte, nel giorno del suo compleanno.

“Ti ho visto nascere, crescere… -esordisce nel post di auguri il cantante di Mon amour, senza risparmiarsi elogi per il figlio destinatario rispetto al suo debutto segnato nell’industria musicale al talent di Maria De Filippi- e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta”. D’Alessio senior così conclude nel suo augurio destinato a D’Alessio junior-. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre. Auguri Luca, ti voglio bene” .

