Gigi D’Alessio: “Se vuoi sapere chi sono io…” / La “stoccata” a Maria Esposito di Mare Fuori

Gigi D’Alessio ospita live, al Gigi Uno come te: ancora insieme, Maria Esposito: le immagini diventano virali

Gigi D’Alessio é il nuovo re dell’intrattenimento, con il live di Napoli “Gigi Uno come te: ancora insieme”, sold-out da record e al contempo trend sui social, complice l’ospitata di Maria Esposito! Quest’ultima, giovane attrice nel ruolo di Rosa Ricci in “Mare fuori”, la fiction girata a Napoli e ispirata alla storia di un immaginario istituto di carcere minorile, segna il suo debutto sul palco dell’idolo Gigi D’Alessio. Questo, come attrice tra gli ospiti speciali attesi all’evento Gigi uno come te : ancora insieme. E l’occasione manda il web in tilt, tra le innumerevoli interazioni social di consenso degli internauti in reaction alle esclusive immagini della sorprendente unione del cantautore e la giovane attrice.

Gigi D'Alessio: "Gigi Uno come te: ancora insieme" é record/ La reazione é virale!

I due artisti, in occasione della loro unione sul palco di Pizza del Plebiscito a Napoli, si fondono in un coro di canto sulle note di Annaré, uno dei brani cult del repertorio di Gigi D’Alessio. “Non avrei mai immaginato di condividere con il mio idolo il palco più importante d’Europa- scrive in un messaggio social pregno di felicità, l’attrice di Mare fuori- Mi tremano ancora le gambe.. Grazie, grazie, grazie”. La caption fa da corredo ad un video che immortala la giovane con l’idolo pop di Napoli, che in queste ore é virale su TikTok, in un tripudio di interazioni social. Oltre 148mila sono i soli like che registra il nuovo trend via social. Ma non é tutto.

La pungente replica di Gigi D’Alessio a Maria Esposito: é sketch sul palco di Napoli

Perché sul palco del “Gigi uno come te: ancora insieme” vi é anche l’occasione di uno sketch da set improvvisato, con Gigi D’Alessio in action, con tanto di irruzione sul palco dell’altro ospite Antonio Orefice, onnipresente ai concerti dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo.

“Tu chi sí? (Tradotto dal napoletano “Tu chi sei?”) -introduce l’attrice, Gigi, a cui poi lei replica parafrasando una famosa scena di Mare fuori, in una sfida lanciata al cantante-… io sono Rosa Ricci e tu chi caz** sí?”. La replica di Gigi D’Alessio non si fa attendere, con il cantante che si dichiara pazzo di Mare fuori, fiction di successo di casa Rai figlia di Napoli: “io sono felice perché una serie girata a Napoli é motivo di grande orgoglio… Napoli va sempre più forte e Rosa Ricci ha 19 anni e già fa la guappa!”. Infine, la “pungente” conclusione di Gigi a Maria AKA Rosa, immortalata in uno dei video virali del su TikTok, del momento: “Rosa Rí, sí vuò sapé chi sò io… io so” Gigi D’Alessio!”. Applausi scroscianti per il cantautore record di sold-out made in Napoli!

