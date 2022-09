Gigi D’Alessio: “Sei grande, LDA!”/ La reazione al nuovo disco d’oro, record di Amici

Amici 21, LDA si conquista il secondo disco d’oro dopo Quello che fa male!

Manca ormai sempre meno al via alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22 in partenza nel pomeridiano del 18 settembre 2022 su Canale 5, e intanto l’ex Amici 21 e figlio di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA, ruba la scena ai candidati al banco della celebre scuola con un nuovo traguardo: si tratta del secondo disco d’oro raggiunto in carriera! Ebbene sì, dopo il record storico raggiunto ad Amici 21 -per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo nella storia di Amici di Maria De Filippi, con un singolo, Quello che fa male- il figlio d’arte nato dal matrimonio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato si aggiudica una nuova certificazione di vendite FIMI, per il singolo estivo estratto dal primo album eponimo, LDA, dal titolo Bandana.

LDA, dolce dedica a mamma Carmela/ "Ti chiedo scusa per le lacrime"

Quest’ultimo infatti conquista il primo disco d’oro dopo Quello che fa male, portando LDA al raggiungimento della la sua terza certificazione di vendite FIMI di fila! Nonostante non abbia messo a segno la vittoria di Amici 21, quindi, il mancato finalista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, si aggiudica al contempo un nuovo ed importante record: il cantautore pop e “Justin Bieber” di Napoli può ufficialmente dirsi il primo della classe canto di Amici 21, per il maggior numero di certificazioni di vendite FIMI, un record che lo vede sbaragliare la concorrenza al talent, anche il vincitore finale Luigi Strangis, il quale è reduce dal ritiro del disco d’oro per l’album di debutto Strangis, negli studi tv di Tu si que vales (secondo le relative anticipazioni TV, a consegnarglielo è stata Maria De Filippi, conduttrice e produttrice di Amici e produttrice e giudice a Tu si que vales ).

LDA, nuovo disco d'oro con Bandana / "Ecco cosa mi ha portato fortuna..."

La reazione di Gigi D’Alessio al nuovo traguardo di LDA

Una notizia sensazionale quella giunta per LDA, del secondo disco d’oro conseguito in carriera con Bandana, che intanto tra le reazioni entusiaste dei fan del 19enne vede spiccare in rete quella del padre del giovane record-man, Gigi D’Alessio. Il cantante di Mon Amour condivide tra le Instagram stories alcuni post che i fan hanno dedicato al figlio d’arte, tra cui emerge in particolare una storia che immortala la certificazione di disco d’oro FIMI conseguita con Bandana, corredata dal messaggio “Grande, LDA!”.

LDA: il duetto con Albe nasce nel web/ "Ecco a chi è dedicata Cado...", i retroscena

Insomma, Gigi D’Alessio fa parlare i fan del figlio in nome e per conto suo, in reazione al fenomeno incontrastato di LDA, abbracciando così la gioia dei fedeli sostenitori della colonna portante di Amici 21.













© RIPRODUZIONE RISERVATA