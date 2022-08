Gigi D’Alessio si concede una gita romantica con Denise Esposito/ Lo scatto social…

Gigi D’Alessio parte per le vacanze con la famiglia allargata, gli scatti

Gigi D’Alessio è partito per le vacanze. Il cantante napoletano è in Sardegna con la nuova compagna Denise Esposito, il nuovo arrivato Francesco e Andrea, il figlio avuto da Anna Tatangelo. La famiglia è stata pizzicata dal Settimanale Chi nella villa di Porto Rotondo in cui il cantante è solito trascorrere le vacanze. Gigi è un papà premuroso e negli scatti lo vediamo dedicarsi al piccolo Francesco ma anche ad Andrea. Con loro c’è anche la tata che aiuta i genitori ad accudire l’ultimo arrivato. Anche il Settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcuni scatti della vacanza. Gigi appare intento a parlare con la vicina di casa e nel frattempo si mostra mentre riempie di baci il piccolo Francesco.

Anna Tatangelo in bikini contro le polemiche/ "Scendessero dal piedistallo..."

La compagna di Gigi D’Alessio è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e non ha mai concesso interviste né pubblicato scatti sui social. Questa volta però anche lei ha fatto un’eccezione. Denise ha condiviso nelle storie Instagram un tenero scatto del piccolo Francesco intento a fare il bagno e poi un altro con il compagno Gigi D’Alessio. Nello scatto si vede la 30enne e il cantautore a bordo di una barca girati di spalle. Gigi è ai comandi mentre Denise osserva il mare davanti a lei. Denise ha postato la foto aggiungendo un cuore blu che testimonia l’amore tra loro. Denise e Gigi hanno deciso di concedersi una gita romantica lasciando Andrea e Francesco alle cure della tata.

LDA torna sul palco con Gigi D'Alessio e G-Crew/ La data dell'evento Buongiorno

Gigi D’Alessio e la dichiarazione d’amore a Denise Esposito: “Mi ha regalato…”

Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono più affiatati che mai. La coppia non si è lasciata intimorire dalla differenza d’età. Gigi e Denise conducono una vita riservata e lontano dai riflettori. Il cantautore ha deciso di tornare a vivere a Napoli per stare accanto a Denise mentre gli altri figli sono rimati a vivere con le loro madri. D’Alessio infatti ha ben 4 figli: Andrea, avuto dalla collega Tatangelo che ora ha 12 anni, Luca, 19 anni, noto come LDA, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, e poi Ilaria, 30 anni, stessa età di Denise, e Claudio, 36, che ha già reso Gigi due volte nonno.

LDA canta in spagnolo dopo Amici 21/ Spunta la data di uscita di Lo que mas nos duele

Denise Esposito non ha mai rilasciato interviste né dichiarazioni sulla sua storia con Gigi D’Alessio. Nonostante la riservatezza, la giovane non manca a volte di condividere alcuni teneri scatti con il figlio e il compagno. Il cantante napoletano in un’intervista a Novella 2000 si è però sbilanciato e ha rivelato: “Mi ha regalato la felicità”. Dagli scatti delle vacanze si intravede il sorriso di Gigi D’Alessio. Nella sua vita è tornato il sereno dopo la separazione da Anna Tatangelo con cui i rapporti non sarebbero ottimi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA