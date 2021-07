Gigi D’Alessio, silenzio sul flirt con Denise Esposito/ Poi svela “Torno a The Voice”

Gigi D’Alessio, dopo la fine della sua lunga relazione con Anna Tatangelo da cui ha avuto un figlio, Andrea, è tornato ad essere il protagonista del gossip. Da quando è ufficialmente single, sono tanti i flirt che gli sono stati attribuiti. L’ultimo è quello con la 26enne Denise Esposito che avrebbe cominciato a frequentare da un po’ di tempo. Finora, però, a parte qualche video pubblicato sui social, non c’è mai stata nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. La 26enne resta dietro le quinte e il cantautore napoletano, nelle interviste rilasciate, preferisce non parlare della sua vita privata ed è quello che ha fatto durante l’ultima intervista rilasciata alla Gazzetta dello sport. Nessun riferimento al suo privato e nessuna dichiarazione sulle notizie di gossip che lo riguardano. In compenso, però, D’Alessio ha parlato del suo lavoro.

Gigi D’Alessio e il futuro a The Voice Senior

Dopo la bella esperienza vissuta con la prima edizione, Gigi D’Alessio tornerà ad essere un giudici di The Voice Senior che sarà trasmesso nella nuova stagione televisiva. In attesa di scoprire se saranno riconfermati anche Loredana Bertè, Clementino e i Carrisi, alla Gazzetta dello Sport, D’Alessio ha dichiarato: “Mi è sembrato un debutto perché credo che la musica abbia bisogno del pubblico e viceversa“. Poi un ricordo di Raffaella Carrà: “Raffaella ho avuto modo di conoscerla meglio umanamente, Franco meno. Però artisticamente sono e resteranno due giganti da cui c’è solo da imparare”. Il cantautore napoletano, dunque, mantiene il più stretto riserbo sulla sua vita privata.

