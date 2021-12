Gigi D’Alessio: “Sono positivo al Covid”/ “Non sarò presente al Capodanno di Raiuno”

Si allunga la lista dei vip positivi al Covid a poche ore dall’ultimo giorno dell’anno. Dopo al Bano Carrisi che salterà così l’appuntamento con il Capodanno in musica di canale 5, anche Gigi D’Alessio, con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, annuncia di essere stato contagiato dal virus e di essere attualmente in quarantena. Il cantautore napoletano, in attesa di tornare a fare il giudice di The Voice Senior accanto a Clementino, Orietta Berti e Loredana Bertè, era stato annunciato tra gli ospiti del Capodanno di Raiuno, condotto da Amadeus.

Il covid, però, ha cambiato i programmi di Gigi D’Alessio che dovrà trascorrere il Capodanno in quarantena. Il cantautore, fortunatamente, sta bene e, come molti italiani, dovrà brindare al nuovo anno a casa, in compagnia di Amadeus e dei colleghi che seguirà attraverso il televisore.

Gigi D’Alessio positivo al covid: il messaggio per i fan

Sarà un Capodanno particolare per Gigi D’Alessio, costretto a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in quarantena. Il cantautore napoletano, però, non perde il sorriso e lancia un messaggio importante ai fans.

“Ciao a tutti, purtroppo anch’io sono a casa con il covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi… lo seguirò da casa! Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita”, ha scritto su Instagram pubblicando un video con cui rassicura tutti sulle proprie condizioni. “Guarisci presto fratello”, è il commento di Nek. “Che tu possa negativizzarsi presto! I miei migliori auguri di pronta guarigione!”, scrive invece Sandra Milo.





