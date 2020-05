Gigi D’Alessio/ Torna insieme ad Anna Tatangelo ma è solo in tv per una sera…

Pubblicità

Gigi D’Alessio ha appena confermato le nuove date dei suoi concerti. “Come sapete, a causa del perdurare dello stato di emergenza legato alla pandemia di Covid-19“, scrive su Instagram, “i concerti del Noi due tour 2020 a gentile richiesta sono rinviati al prossimo ottobre”. Si inizia quindi con le tappe di Roma il prossimo 5 ottobre e Napoli dal 9 all’11 dello stesso mese. Oggi, sabato 30 maggio 2020, Gigi D’Alessio ritornerà invece nella prima serata di Rai 1 grazie alla replica di Gigi, questo sono io. Il suo programma di maggior successo ha raccolto al momento del debutto diversi nomi importanti della musica italiana, che potremo rivedere al suo fianco ancora una volta. Un’occasione in più per ascoltare non solo i duetti con gli altri artisti, ma anche per riascoltare i brani più di grido del cantautore napoletano. “Una serata in musica da rivivere insieme, con duetti e tanti amici“, scrive infatti in un altro post. Il video allegato riguarda il promo che l’emittente pubblica ha diffuso in questi giorni nelle sue reti e in cui possiamo rivedere i volti che in passato si sono uniti a D’Alessio: da Arisa ad Alex Britti, da Anna Tatangelo a Mario Biondo e altri ancora. Clicca qui per guardare il video di Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio, il nome torna sulle pagine di gossip

Il nome di Gigi D’Alessio ritorna ancora fra le pagine di gossip, soprattutto per quanto riguarda la sua passata relazione con Anna Tatangelo. Dopo tanti mesi di silenzio, la cantante ha deciso di non ritornare sull’argomento nella scorsa puntata di Domenica In. L’ennesimo segnale che fra i due artisti il capitolo potrebbe essere chiuso in via definitiva, anche se secondo alcuni si starebbero in realtà rivedendo. Secondo altri invece la volontà di Anna di non proferire parola sull’ex compagno sarebbe da ricondurre alla volontà di entrambi di non rendere pubblici i loro affari privati. Altri ancora dicono anzi che la Tatangelo sarebbe ormai stanca riguardo a tutte le voci che circolano ancora sulla sua passata relazione con Gigi. Nella puntata di Gigi, questo sono io di oggi però i due ritorneranno davvero insieme sul palco per interpretare alcuni brani. Un piccolo contentino per tutti i fan dell’ex coppia, che sperano sempre di poterli vedere cavalcare di nuovo le onde del loro arcobaleno.

Video, una bella sorpresa

