Gigi D’Alessio, verso il matrimonio con Denise Esposito?/ Il dolore di Anna Tatangelo

Mentre si fa sempre più vicino il suo preannunciato ritorno live a Piazza del Plebiscito, con il Gigi uno come te: ancora insieme, reduce dalla rottura con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio si direbbe vicino alle seconde nozze con Denise Esposito. Stando al gossip del momento, lanciato tra le pagine del nuovo numero di Diva e donna, il cantautore di Mon amour si direbbe desideroso di convolare a nozze con l’attuale compagna Denise Esposito. A circa un anno dalla nascita del loro primogenito Francesco, il cantautore 55enne e la legale 29enne potrebbero quindi coronare il sogno del matrimonio che custodirebbe nel cassetto Gigi, come ripreso dalla fonte beninformata. Nei mesi della gravidanza che vedevano la bionda Denise Esposito portare in grembo il primogenito Francesco, il fenomeno pop del momento -annunciato tra i primi 22 Big di Sanremo 2023- LDA, dedicava al nascituro una cover personalizzata ad Amici 21, sulle note di Le tasche piene di sassi di Lorenzo Jovanotti. A distanza di pochi mesi dalla nascita di Francesco, quindi Gigi potrebbe oggi sentirsi pronto al grande passo sull’altare e, qualora si celebrasse l’evento, si tratterebbe per lui del secondo matrimonio dopo quello concretizzato con l’ex moglie storica Carmela Barbato. Da quest’ultima l’artista ha avuto i figli Claudio, Ilaria e Luca D’Alessio in arte LDA. La nascita dei primi tre figli precede cronologicamente quella del quartogenito Andrea, che Gigi D’Alessio ha poi avuto dall’amore maturato con la collega cantautrice Anna Tatangelo.

Quest’ultima non avrebbe metabolizzato bene la rottura con il cantautore napoletano, tanto da ricorrere all’aiuto della psicoterapia, come ripreso dal portale web Leggo. In una recente intervista concessa a Verissimo, Anna Tatangelo, inoltre, si dichiara fortemente dispiaciuta per il fatto di aver appreso della gravidanza di Denise Esposito e Gigi D’Alessio solo dai giornali. Un particolare che, unitamente al chiacchiericcio mediatico secondo cui Gigi D’Alessio non avrebbe volontariamente esaudito il sogno di Anna di unirsi insieme a lui in matrimonio, vedrebbe ora i due ex in rapporti tesi. Tuttavia, in una recente intervista Gigi destina un messaggio di auguri alla sua ex, spegnendo così le malelingue.

