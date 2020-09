GIGI D’ALESSIO/ Video, annuncia il suo ritorno con due appuntamenti ‘imperdibili’

C’è anche Gigi D’Alessio, tra gli ospiti della nuova puntata dei Seat Music Awards, in onda oggi in prima serata su Rai1. Gigi, in particolare, si esibisce sulle note del suo nuovo singolo Domani vedrai, contenuto nell’album Buongiorno che lo vede collaborare con alcuni dei più rinomati artisti della scena rap italiana. Rocco Hunt, per esempio, ma anche Clementino, che questa sera ritroviamo sul palco con lui. Chi non troviamo, invece, è proprio Gigi, che in mezzo a “tutta questa gioventù” (dice la Incontrada) si confonde, si mimetizza (ed è evidentemente un complimento). “Vanessa ormai conosce tutte le tue canzoni”, dice subito dopo Carlo Conti, facendo riferimento al loro lavoro congiunto a 20 anni che siamo italiani. A proposito invece di progetti futuri, D’Alessio annuncia due appuntamenti: il primo, il 12 dicembre per la grande festa di Telethon (Rai1) e il secondo, il 29 maggio 2021, per il suo primo grande concerto post-Covid allo stadio San Paolo di Napoli. (agg. di Rossella Pastore)

Esce il nuovo album di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio ha annunciato da poco l’uscita del suo nuovo album. Lo scorso 4 settembre, il cantautore napoletano ha rotto il silenzio per quanto riguarda i suoi impegni lavorativi, riuscendo a far felici tutti i fan in attesa. Il disco Buongiorno prevede alcune hit del passato con rivisitazione più moderna e la collaborazione con altre star del panorama musicale italiano. Fra i tanti troveremo Franco Ricciardi per ils ingolo A riva ‘e mare, Rocco Hunt per il brano Chiove e J-Ax e Shablo per il riediting di Annarè. Per annunciare il grande evento, Gigi ha deciso di pubblicare il promo del suo disco sui social. In poche ore ha superato la soglia dei 70 mila like solo su Instagram, mostrandosi seduto su un trono dorato e circondato da tutti gli artisti che ha voluto al suo fianco per questo nuovo progetto discografico. Clicca qui per guardare il video di Gigi D’Alessio. Oggi, domenica 6 settembre 2020, Gigi D’Alessio sarà inoltre ospite di Viaggio nella musica – Speciale Music Awards, in onda nel pomeriggio di Rai 1. Sarà un’occasione per scoprire qualcosa di più sul suo ritorno nelle classifiche di vendita.

Gigi D’Alessio, cosa sta cambiando nella sua vita?

Gigi D’Alessio sta vivendo un periodo d’oro e non solo per quanto riguarda la musica, ma anche per via di quanto accaduto nella sua vita familiare. Pochi giorni fa infatti il cantautore è diventato di nuovo nonno: il figlio Claudio D’Alessio e la moglie Giusy Lo Conte hanno dato alla luce la piccola Sofia, la prima erede della coppia. La secondogenita per quanto riguarda Claudio invece, che in una relazione precedente ha già dato alla luce Noemi. “Benvenuta bella di nonno”, ha commentato Gigi al di sotto del post pubblicato dal figlio, che ha attirato persino l’attenzione di Anna Tatangelo. Segnale che la cantante sia riuscita a rimanere in buoni rapporti non solo con il suo ex, ma anche con i rampolli della sua casata. Intanto la critica ha già puntato i fari su D’Alessio e sulla sua volontà di darsi al genere trap, come annunciato già con il singolo realizzato l’anno scorso con Gué Pequeno. Lo dimostra il suo nuovo disco Buongiono, in cui si è voluto circondare da rapper e trapper. Un progetto che lo ha allontanato in via definitiva dal sodalizio artistico stretto con Nino D’Angelo e che ora lo vede invece circondato da generazioni di artisti molto più giovani.

