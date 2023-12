Gigi Datome, monologo Le Iene/ Video, “Il vero leader è colui che mostra empatia verso gli altri”

L’ex giocatore di pallacanestro, Gigi Datome, è stato ospite ieri sera del programma di Italia 1 Le Iene, rendendosi protagonista del classico monologo dello show. L’ex atleta ha parlato di cosa significhi per lui essere un vero leader: “Da quando ho smesso di giocare – esordisce l’ex cestista – vengo spesso invitato a parlare nelle scuole e nelle aziende di cosa serva per essere un leader, e immagino che mi chiamino per cosa ho fatto da giocatore, in particolare da capitano della nazionale, ma non è necessario avere un incarico prestigioso o un ruolo di responsabilità per esserlo”.

Alberto Vitaloni re dell'impero San Carlo, il figlio a Le Iene/ "Mio padre ostaggio, si approfittano di lui"

Gigi Datome ha proseguito, argomentando: “Ognuno di noi può essere un leader nella propria vita e ogni giorno abbiamo la possibilità per dimostrarlo, offrendo ciò che vorremmo trovare”. E ancora: “Non si può può chiedere gentilezza senza prima offrirla ne serietà senza mostrarla, tanto meno comprensione senza darla, e questo vale anche per altri valori alla base di una società più sana, più giusta, più evoluta, come la tolleranza, la lealtà, , l’empatia… ogni giorno devi esaltarli, dimostrarli e farli vivere con te”. Gigi Datome ha continuato dicendo: “Solo così potrai essere capace di ispirare le parole e le azioni degli altri”.

Paola Barale a Le Iene: "Viaggio in Ucraina esperienza forte"/ "Maternità surrogata non la consiglierei"

GIGI DATOME: “TUTTI VORREMMO ESSERE COMPRESI”

E ancora: “Tutti vorremmo essere compresi quando non riusciamo a rispettare i tempi a lavoro ma magari siamo i primi che ci lamentiamo al bar per l’attesa di un caffè o sbuffiamo all’ufficio postale per la lentezza di un operatore. Ecco partiamo dalle piccole cose, mettersi nei panni degli altri, pensare con una testa diversa dalla nostra.. sono convinto che l’empatia sia il primo passo per diventare leader, non c’è niente di più bello di sentirsi compresi, accettati nei nostri difetti e nelle nostre imperfezioni”.

Strage di Erba, è giallo su rinvio puntata "Le Iene"/ "Problema tecnico", ma spunta una diffida

“Son convinto – ha concluso Gigi Datome – che in questo modo saremo tutti meglio predisposti verso le critiche che ci vengono corrisposte, ovviamente con rispetto, garbo e gentilezza, quel rispetto, quel garbo e quella gentilezza che possiamo mostrare ogni giorno, da veri leader“. Qui il video con il monologo a Le Iene di Gigi Datome.











© RIPRODUZIONE RISERVATA