Gigi Datome: “Mi ritiro dopo i Mondiali”/ “Ma resterò all’Olimpia Milano” (oggi 7 luglio 2023)

GIGI DATOME ANNUNCIA IL RITIRO

Gigi Datome ha annunciato il ritiro dal basket giocato, anche se prima ci sarà ancora una lunga estate azzurra da vivere. Sappiamo che il cestista sardo ha sempre avuto un legame fortissimo con l’Italia e allora la chiusura sarà con i Mondiali di basket 2023 che saranno in programma nelle Filippine a fine estate. Lo ha annunciato lo stesso Gigi Datome con un video pubblicato sui propri profili social, nei quali ha raccontato la sua passione di ragazzino per il basket che è diventata un lavoro in una carriera lunga e vincente, anche se manca ancora un successo con la Nazionale, chissà se l’ultima occasione sarà quella buona.

Gigi Datome è nato a Montebelluna, in provincia di Treviso, il 27 novembre 1987, ma è cresciuto a Olbia, dove è cominciata la sua lunga avventura nel basket, che è passata attraverso tante piazze gloriose, scrivendo a volte pagine di storia. Il messaggio con il quale Gigi Datome ha annunciato il ritiro diventa quindi un lungo ringraziamento a tutte le squadre che gli hanno permesso “di vivere un sogno”, a cominciare da Siena, Scafati e la Virtus Roma, con la quale ha militato per ben cinque stagioni. Una citazione speciale per l’ultimo anno, che Gigi Datome ha definito “uno dei più belli mai vissuti”.

LA CARRIERA DI GIGI DATOME, DALLA NBA ALL’EUROLEGA

Ecco poi il salto nella NBA, infatti Gigi Datome fra il 2013 e il 2015 ha giocato nel campionato americano indossando le maglie dei Detroit Pistons e in seguito anche dei Boston Celtics. In seguito ecco il rientro in Europa, per giocare con i turchi del Fenerbahçe: una avventura durata ben cinque anni, dal 2015 al 2020, con tantissimi successi in patria e la perla del successo nella Eurolega 2016-2017. Riassumendo, nelle parole dello stesso Gigi Datome nel video di saluto, sono stati “anni indimenticabili a Istanbul, con nove titoli e l’Eurolega del 2017”.

Infine, ecco il rientro in Italia nel 2020 per giocare con l’Olimpia Milano nelle ultime tre stagioni, “una società al top non solo in Italia ma anche in Europa”. Qui i successi sono stati due scudetti, una Supercoppa Italiana e due Coppe Italia, con la soddisfazione di avere chiuso di fatto con la vittoria in gara-7 della recente finale scudetto contro la Virtus Bologna, che ha assegnato il titolo tricolore a Milano. Adesso l’ultima estate con l’Italia: “Non ho rimpianti, ma un cruccio c’è, ed è quello che riguarda la nazionale, per non aver mai portato a casa una medaglia”, poi il futuro sarà ancora all’Olimpia Milano, perché Gigi Datome ha annunciato che “dopo tre anni splendidi vissuti assieme, rimango in società”.

