Gigi Di Biagio si è dimesso: non è più l’allenatore dell’Under-21/ “Ringrazio tutti”

Gigi Di Biagio non è più l’allenatore della nazionale italiana di calcio Under-21. Dopo l’eliminazione dal torneo continentale di categoria, l’ormai ex commissario tecnico ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. Tutto merito o colpa, a seconda dei punti di vista, di un biscotto fra la nazionale francese e quella rumena, match terminato con il risultato di parità, 0 a 0, che a permesso ad entrambe le selezioni di accedere alla semifinali, eliminando di conseguenza i nostri azzurri. «Non sarò più l’allenatore dell’Under 21. Ringrazio tutti, dai dirigenti a Maurizio Viscidi», queste le parole del ct Di Biagio rilasciate durante conferenza stampa indetta a chiusura del proprio ciclo. «La colpa è solo nostra, senza cercare alibi – ha proseguito il tecnico – il responsabile principale sono io e i ragazzi con me. Però chi dice che non abbiamo gioco e non corriamo è in malafede. Abbiamo fatto più tiri, siamo stati più pericolosi degli altri. Se la Romania avesse vinto mi avreste detto che sarei stato il più bravo di tutti».

Una decisione, quella di lasciare l’Under-21, che sarebbe giunta anche in caso di passaggio del turno: «Avrei lasciato comunque. Non mi sentivo più stimolato al 99,9%: avrei lasciato forse uno spiraglio per fare i Giochi». Ed ora quale sarà il futuro del tecnico romano? Lo stesso ha spiegato di aver ricevuto diverse offerte da numerose squadre: «Sono sul mercato – ha aggiunto – club di Serie A e Serie B mi hanno cercato ma per rispetto della Federazione ho sempre detto di no. Grazie alla crescita di questi anni mi sento pronto per nuove sfide». Un europeo che si è chiuso con tanta amarezza, sia perché si giocava in casa, sia perché la rosa dell’Under-21 sembrava davvero attrezzata, tenendo conto della presenza in squadra di giocatori del calibri di Chiesa, Cutrone, Kean, Barella, Sensi e via discorrendo. Ma Di Biagio non ha rimpianti: «No perché tra infortunati, squalificati e punizioni non eravamo così tanti. Quando poi si conclude così tanto in porta vuol dire che fai fatica a fare dei cambi. Forse nel secondo tempo con la Polonia si poteva fare qualcosa di diverso però è difficile rimproverarsi qualcosa».

