Video/ Francia Romania Under 21 (0-0) highlights, pari a reti bianche (Europei)

La sfida tra Francia e Romania Under 21 si è conclusa come in molti temevano e cioè con un pareggio a reti bianche che costa l’eliminazione agli azzurrini del ct Di Biagio, un match tutt’altro che spettacolare ed emozionante soprattutto a causa dell’atteggiamenti molto guardingo dei transalpini che si sono dimostrati molto attenti nel difendere il pari che gli ha aperto le strade delle semifinale. La prima emozione arriva al 17’ quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bernardoni ha allontanato coi pugni ma verso il limite dell’area dove Manea ha tentato un colpo di testa che è uscito di non molto fuori dallo specchio. Il primo tempo non ha più sostanzialmente vissuto altre emozioni anche se è stata la Romania a cercare con più convinzione il vantaggio non riuscendo però a creare pericoli concreti negli ultimi venti metri dove finora i transalpini si stanno difendendo con ordine e concentrazione.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta senza sostituzioni e con la Francia che sembra voler giocare in maniera più propositiva rispetto alla prima deludente frazione di gioco. Al 53’ arriva la prima occasione per i francesi che hanno potuto calciare con Ntcham da dentro l’area di rigore ma il suo tentativo è stato respinto da un difensore. Al 56’ arriva la prima sostituzione dell’incontro con Baluta che ha rilevato Cicaldau. Doop questo cambio il match non è cambiato, anzi il ritmo è, se possibile, ulteriormente diminuito evidenziando la voglia di conquistare il pareggio e quindi il pass per le semifinali. Al 77’ emozione al Manuzzi quando sugli sviluppi di un calcio di punizione, Tousart ha deviato la sfera sfiorano la clamorosa autorete. Questa è stata sostanzialmente l’unica emozione di questa partita veramente poco interessante e che sopratutto è costata l’eliminazione agli azzurrini di Di Biagio. All’84’ il ct francese decide di perdere ulteriormente tempo inserendo Del Castillo e Reine-Adelaide al posto di Thuram e Ikone. Nonostante i cambi, il match prosegue come al solito al piccolo trotto e senza emozioni, così dopo quattro minuti di recupero, si è così conclusa questa sfida che regala il pass per le semifinali ad entrambe le compagini ma che soprattutto costa l’eliminazione agli azzurrini del ct Di Biagio.

