Italia si qualifica se…/ Europei Under 21, risultati utili in Francia-Romania

L’Italia si può qualificare alla semifinale degli Europei Under 21 2019, ma come sappiamo non è più padrona del suo destino: alle ore 21:00 di lunedì 24 giugno gli azzurrini conosceranno il loro destino nel torneo organizzato in casa, e la partita da tenere d’occhio è Francia-Romania che si gioca a Cesena. Come sappiamo a qualificarsi è solo la migliore delle tre seconde: questo significa che una tra i Bleus e i Tricolori dovrà rimanere dietro, ma potrà farlo soltanto con una vittoria dell’una o dell’altra nazionale. Il pareggio, che manderebbe la Romania a vincere il gruppo C, è il risultato che non si deve verificare: in questo caso la nazionale di Gigi Di Biagio sarebbe eliminata senza appelli, e dunque torna l’incubo del “biscotto” che avevamo già vissuto con la selezione maggiore 15 anni fa. In caso contrario invece bisognerà valutare la differenza reti: al momento l’Italia è davanti e mantiene dunque questo spiraglio utile, avendo 6 gol all’attivo e 3 al passivo. La Danimarca ci ha provato e, avesse segnato un gol in più nell’ultima gara del girone contro la Serbia, ci avrebbe eliminati; adesso la palla passa alle due sfidanti al Manuzzi, dunque non resta che andare a vedere in che modo l’Italia si qualifica alla semifinale degli Europei Under 21 2019.

ITALIA SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE…

Ecco, allora, come l’Italia si qualifica alla semifinale degli Europei Under 21 2019: la soluzione migliore per noi sarebbe quella di una vittoria della Romania. Abbiamo già visto come la Francia sia alle nostre spalle: con una sconfitta la sua differenza reti peggiorerebbe e dunque gli azzurrini sarebbero “salvi”, potendo continuare il loro percorso. Diverso invece il caso in cui i Tricolori dovrebbero essere sconfitti: infatti l’eventualità porterebbe i Bleus a vincere il gruppo C e noi ce la dovremmo vedere con la Romania. Che al momento ha +5 di differenza reti, e soprattutto ha segnato già due volte più di noi: questo vuol dire che i tricolori per arrivare alle nostre spalle dovrebbero perdere con tre reti di scarto, perchè se arrivassero a +2 sarebbero comunque davanti per i gol fatti. Una situazione complicata, soprattutto perchè come detto le due nazionali che si affrontano questa sera sanno bene che un pareggio le spingerebbe entrambe in semifinale; la Francia, al momento seconda in classifica e che dunque è sfavorita dalla situazione attuale, affronterebbe la Spagna e la cosa potrebbe anche starle bene visto che la Germania campione in carica non è certo un cliente troppo semplice…

