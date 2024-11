Gigi e Ross, chi è il duo comico: dalla radio al successo televisivo

Duo comico da anni nella scena televisiva e cabarettistica italiana, Gigi e Ross saranno oggi pomeriggio ospiti nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1. Luigi Esposito e Rosario Morra, questi i loro nomi di battesimo, sono entrambi originari di Napoli e sono nati rispettivamente nel 1978 e nel 1976; oltre alle origini partenopee, i due condividono anche la grande passione per la recitazione e il teatro, sviluppata per entrambi sin dalla giovane età avendo frequentato l’Accademia d’arte drammatica.

Naike Orilio: chi è la moglie di Luigi Esposito (Gigi e Ross)/ "14 anni di matrimonio e..."

Dopo alcune esperiente teatrali, il fatidico incontro arriva nel 2004, anno in cui nasce il duo comico che oggi tutti conosciamo come Gigi e Ross. Le prime esperienze in gruppo arrivano in radio, quando nel 2005 diventano ospiti fissi dello show Pelo e Contropelo su Radio Kiss Kiss, sino alle grandi occasioni televisive. Nel 2007 debuttano sul palco di Zelig, riproponendo uno dei loro cavalli di battaglia ovvero la parodia de Le Iene, mentre nel 2008 entrano nel cast di Mai dire Martedì dove si distinguono anche per le iconiche parodie di Tiziano Ferro e degli Zero Assoluto.

Madonna di Trevignano/ L'avvocata di Gisella: “Ecco perchè si è deciso di rifare le analisi sul sangue”

Gigi e Ross e il successo conquistato: “Ci siamo guadagnati tutto“

La strada di Gigi e Ross nel mondo televisivo è ormai ben avviata e, nel 2008, arriva per loro la conduzione del programma comico Made in Sud. Seguono poi la co-conduzione di Stiamo tutti bene su Rai 2, al fianco di Belen Rodriguez nel 2010, sino al debutto nel cast di Colorado su Italia 1 nello stesso anno. Negli ultimi anni hanno gareggiato come concorrenti a Tale e quale show, Il cantante mascherato, Back to school e Non sono una signora, ottenendo anche la conduzione del PrimaFestival nel 2020.

Tantissime esperienze e una carriera ricca di successi per Gigi e Ross, che hanno fatto numerosi sacrifici guadagnandosi con le proprie forze quanto conquistato negli anni. In un’intervista a Ciao Maschio nell’aprile 2022, il duo comico aveva sottolineato proprio la loro grande forza di volontà di emergere in un ambiente in cui nessuno ha regalato loro nulla: “Gigi e Ross hanno avuto un po’ di delusioni e un percorso in cui lottare, privo di aiuti. Lo dico senza volere essere presuntuoso, ci siamo davvero guadagnati tutto. Quando sei in prima linea e nessuno ti copre le spalle, ti becchi tutte le delusioni“.

Ethan, ritrovato bimbo portato negli Usa dal papà/ Mamma: “Affidato a me, ora vado a riprenderlo”