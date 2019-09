Gigi e Ross sono Fabrizio Moro e Ermal Meta/ Con “Non mi avete fatto niente” per stupire (Tale e Quale Show)

Nuova difficoltà per Gigi e Ross a Tale e Quale Show 2019. Nella seconda puntata, i due comici dovranno infatti interpretare Fabrizio Moro e Ermal Meta. Il brano più ovvio che potrebbero intonare è Non mi avete fatto niente, con cui i due artisti hanno vinto il Festival di Sanremo dell’anno scorso ed ottenuto un riscontro più che positivo da parte del pubblico mondiale. Come già avvenuto nell’appuntamento precedente, anche in questo caso Gigi e Ross appaiono avvantaggiati dal punto di vista canoro. I timbri dei due comici e quello dei due cantautori sono infatti molto simili, mentre la difficoltà sarà più che altro dimostrare di avere quelle doti canore in grado di creare un’armonia perfetta con il partner. Senza considerare il facile confronto con gli originali, più che apprezzati nello Stivale. Impegnati con la promozione del loro spettacolo al Teatro Garbatella di Roma, che si terrà i prossimi 5 e 6 ottobre, Gigi e Ross hanno preferito non rivelare nulla delle prove di questa settimana. I fan sono costretti quindi a rimanere a bocca asciutta e aspettare la puntata di oggi per scoprire la loro trasformazione. “Sono curiosa di scoprire chi fa chi”, scrive infatti una fan sui social.

Gigi e Ross, Tale e Quale Show 2019: divertiti e divertenti

Divertenti e divertiti come sempre, Gigi e Ross hanno fatto il pieno di consensi durante il debutto a Tale e Quale Show 2019, sulle note de L’estate sta finendo. Sapevamo già che li avremmo visti nei panni dei Righeira, ma l’esibizione è andata persino meglio del previsto. Molto simili agli originali, i due comici si sono lanciati in studio in un duetto che ha fatto sorridere il pubblico da casa, rivelando un lato del loro talento finora rimasto inedito. Ai giudici sono piaciuti moltissimo e non solo perchè Gigi e Ross sono riusciti a rispettare la somiglianza con il duo artistico, ma anche per via della loro abilità di unire le voci senza che l’uno sovrastasse sull’altro. Anche per questo Giorgio Panariello li ha premiati con il secondo posto della sua Top 3, mentre Loretta Goggi li ha inseriti in terza posizione. Il tutto si traduce con un secondo posto e 42 punti nella classifica provvisoria, ma solo il punteggio è stato confermato anche nella definitiva. I due concorrenti infatti slittano al quarto posto, senza ricevere alcun vantaggio da parte degli altri partecipanti. “Due eccellenti professionisti e sono orgoglioso che siano di Napoli”, dice Vincenzo Salemme. D’accordo anche Loretta Goggi, che sottolinea la perfezione dei due concorrenti non solo dal punto di vista della voce, ma anche per via dell’imitazione fisica.

Gigi e Ross, l’esibizione della prima puntata





