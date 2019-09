Gigi e Ross/ Video, sono i Righeira: come se la caveranno? (Tale e Quale Show 2019)

La simpatia è di casa quando si parla di Gigi e Ross, due degli artisti più popolari in Italia. Il duo comico si prepara alla prima puntata di Tale e Quale Show 2019, impegnati ad interpretare due artisti del panorama musicale dello Stivale e internazionale. La scelta ricadrà su duetti e sodalizi artistici, dato che saranno gli unici a gareggiare in coppia. “Sono molto emozionato perchè non ho mai ballato la Rumba”, dice Rosario Morra, “Speriamo che Milly [Carlucci, ndr] sia magnanima”. “Io mi sono perso per Pechino”, risponde Luigi Esposito continuando la gag del socio. “Prenderanno un voto soltanto, non due”, specifica intanto Carlo Conti durante la conferenza stampa per chiarire come si svolger il gioco per la coppia. Gigi e Ross verranno considerati quindi come un singolo concorrente, con la difficoltà che l’errore di uno farà crollare anche l’altro. In un moto di rivelazioni, il conduttore ha già anticipato quale sarà la prima imitazione di Gigi e Ross: i Righeira. In seguito potrebbero imitare Vanoni e Paoli, anche se sembra che la scelta ricadrà su Simon & Garfunkel.

Gigi e Ross, Tale e Quale Show 2019: il ritorno su Comedy Central

Il mese di settembre sembra portare particolare fortuna a Gigi e Ross, che saranno presenti a Tale e Quale Show 2019 come concorrenti e figurano come conduttori di un altro appuntamento speciale. Dallo scorso 4 settembre, il duo comico infatti ha preso la guida del tour più comico della Tv su Comedy Central, giunto alla quarta edizione. Un bel traguardo se si pensa che dieci anni fa hanno debuttato proprio sulla stessa emittente. Risate e battute a non finire quindi per i due artisti anche nella competizione canora: chissà che non riescano anche ad offrire dei trampolini comici anche per il giudice Giorgio Panariello. Non sappiamo nulla invece in merito alle loro abilità canore, ma viste le anticipazioni di Carlo Conti c’è da credere che abbiano in serbo qualche sorpresa per il pubblico italiano. La scelta di farli debuttare nei panni dei Righeira infatti è una mossa azzardata o azzeccata? Il timbro dei due artisti, saliti alla gloria con hit come L’estate sta finendo e Vamos a la playa, assomiglia in qualche punto a quello di Gigi e Ross. Oppure i due concorrenti preferiranno buttare tutto solo sul ridere, preferendo strappare ai telespettatori qualche risata in più?

Il video di presentazione

Visualizza questo post su Instagram 🔜 #taleequaleshow venerdì alle 21.25 su #Rai1 🤙🏻 Un post condiviso da Gigi & Ross (@gigieross) in data: 10 Set 2019 alle ore 5:40 PDT





