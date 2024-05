Gigi, fidanzato di Alvina Scortecci rompe il silenzio: “Ti aspetto fuori”/ Lettera all’Isola dei Famosi 2024

Alvina Scortecci riceve la prima lettera del fidanzato Gigi all’Isola dei Famosi 2024

Gigi, detto anche Gigione, il fidanzato di Alvina Scortecci, ha finalmente rotto il silenzio all’Isola dei Famosi 2024. Dopo settimane in cui la naufraga ha continuato a parlare di lui, sperando in un suo cenno dall’Italia, ecco arrivare una lettera in cui Gigi le dice che la aspetta fuori.

Al settimo cielo, Alvina ha letto la lettera del fidanzato Gigi in diretta dalla palapa: “Cara Alvinotta, quando mi hai detto che saresti partita per l’Isola dei Famosi devo ammettere che ero un po’ preoccupato per quello che ti attendeva. – ha esordito – Invece eccoti lì, Alvina super star! Sei partita col tuo bellissimo sorriso, il tuo buonumore è contagioso. Infatti tutti ti vogliono bene. L’allegria con cui affronti la vita è unica, sei una forza della natura, non cambiare mai. Sei arrivata in fondo a questa bella avventura, ora devi vincere. Ti aspetto al tuo ritorno, Gigione.”

Alvina Scortecci al settimo cielo per il gesto del fidanzato: “Manca solo lo sprint finale!”

Alvina Scortecci si è detta felicissima della lettera di Gigi, soprattutto della frase nella quale le dice che la aspetta fuori dall’Isola dei Famosi. “Ho capito che Gigi è sempre nel mio cuore. – ha spiegato la naufraga, che poi ha aggiunto – Io credo sia super innamorato di me, ne sono sicura, però gli manca quello sprint finale!” Uno sprit che si traduce in una proposta di matrimonio che, dopo anni insieme, tarda ancora ad arrivare.











