Gigi Hadid e Bradley Cooper stanno insieme/ L’indiscrezione: “Può nascere qualcosa…”

Gigi Hadid e Bradley Cooper, un retroscena frena gli entusiasmi: “Nulla nell’immediato…”

I rumor di gossip e cronaca rosa che rimbalzano in rete chiaramente sono spesso riferiti ai personaggi più influenti del mondo dello spettacolo italiano. Chiaramente, ciò non toglie che rumor e indiscrezioni non riguardino anche alcuni dei volti più celebri dello star system internazionale. Nelle ultime ore – stando a quanto riporta Sky Tg24 – è spuntato un retroscena con protagonisti Gigi Hadid e Bradley Cooper. Nello specifico, dopo essere stati “paparazzati” insieme a New York, un insider avrebbe offerto considerazioni inedite sul possibile flirt.

“Gigi è indipendente, impegnata: le sue giornate sono piene di responsabilità. Non credo che possa succedere qualcosa nell’immediato”. Questa la rivelazione di una fonte anonima fatta a People – e riportata dal portale – che sembra dunque spegnere gli auspici di chi sperava che tra Gigi Hadid e Bradley Cooper potesse esserci realmente del tenero.

Gigi Hadid e Bradley Cooper, dalle paparazzate al retroscena della cotta in passato

Dopo aver inizialmente bocciato la possibilità che tra Bradley Cooper e Gigi Hadid possa esserci del tenero, l’insider – come riporta Sky Tg24 – avrebbe però riferito a People che tale scenario potrebbe concretizzarsi in futuro. Nello specifico, pare che la modella abbia effettivamente perso la testa per l’attore, ma in passato. Ciò non toglie che in virtù della sbandata emotiva del passato, non si creino le basi per una romantica love story. “Potrebbe quindi essere disponibile a vedere se, oltre l’amicizia, può nascere qualcosa”.

A parte gli impegni lavorativi, non sembrano avere particolari ostacoli Bradley Cooper e Gigi Hadid laddove volessero concretizzare l’avvio di una relazione. Entrambi infatti, dal punto di vista sentimentale, sono attualmente liberi; la modella ha interrotto la liaison con Leonardo DiCaprio, l’attore invece non sembra più accompagnato dalla sua ex Irina Shayk con la quale era stato avvisato nelle ultime settimane. Dunque, i tanti avvistamenti di Bradley Cooper e Gigi Hadid – tra Italia e Stati Uniti – chissà che non possano agevolare la nascita di questa nuova liaison.











