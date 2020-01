Gigi Marzullo/ 30 anni in Rai e i lutti in famiglia: “Perso i genitori e il fratello”

Gigi Marzullo è senza dubbio uno dei volti più noti della televisione italiana, e precisamente di casa Rai Uno. Quest’oggi il conduttore sarà ospite presso gli studi di Storie Italiane, programma in onda tutte le mattine da lunedì a venerdì, e con grande probabilità tornerà a parlare delle recenti dichiarazioni rilasciate durante l’ ospitata presso gli studi di Vieni da Me: “Sono rimasto solo, eravamo in quattro in famiglia, questa è una cosa molto triste”. Marzullo ha perso tutti i membri della sua famiglia, a cominciare da mamma e papà, morti entrambi a 90 anni. L’ultima a scomparire è stata la madre: “Mia mamma è morta qualche mese fa a quasi 90 anni – ricordava Marzullo – me li sono goduti fino alla fine. Mi ha chiesto di scrivere insegnante sui manifesti dei morti quando sarebbe stata la sua ora. Questo è un simbolo della sua grande dedizione”.

GIGI MARZULLO: “MI PIACEREBBE CONDURRE UNO SHOW DI GIORNO…”

Il conduttore famoso per la sua battuta “Si faccia una domanda e si dia una risposta”, aveva anche un fratello, morto purtroppo molto giovane: “Mio fratello aveva solo 41 anni, godeva la sua vita, amava la sua vita anche se a volte esagerava. Io gli dicevo che ho paura della morte lui mi diceva che aveva paura di vivere, non della morte”. Il volto noto di casa Rai si potrà comunque consolare con la moglie, Antonella De Iuliis, che ha sposato un anno fa dopo un fidanzamento di ben vent’anni: «Ho fatto tutto all’improvvio – le parole a Libero – Sono andato in comune e ho avviato le pratiche, sapevo che era cosa gradita. È il coronamento di un percorso ventennale, ci abbiamo pensato molto. Viviamo insieme sempre. Il matrimonio regala tranquillità». Il conduttore campano ha 66 anni, ma ha già alle spalle una carriera trentennale in Rai: «Trent’ anni in Rai sono volati – ha spiegato a riguardo – Ho la sensazione che in realtà io debba ancora cominciare. Io sono sempre me stesso, la trasmissione della notte costa poco ed è in una posizione tranquilla. Poi ci sono i format di cinema e teatro. Il tempo è passato e siamo diventati grandi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA