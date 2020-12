Gigi Proietti in Edmund Kean, Rai1/ Il ricordo dell’attore nell’opera di Fitzsimons

Un altro bel ricordo quello che oggi, sabato 26 dicembre alle 22.50, Rai 1 dedica a Gigi Proietti. Rai1, in collaborazione con “Politeama Srl”, trasmette dal Silvano Toti Globe Theatre di Roma “Gigi Proietti in Edmund Kean”. Si tratta di un’opera scritta da Raymund Fitzsimons per l’attore britannico Ben Kingsley, che Gigi Proietti ha interpretato nel 2016 e nel 2017. “Edmund Kean” è un monologo che vede come protagonista lo stesso attore, intento a provare la sua parte nel camerino e a riflettere sulle parole del poeta William Shakespeare. Un omaggio al grazie poeta, dunque, e al contempo a uno dei volti più veri e simbolici del tetro italiano. In quest’opera Proietti scruta la profondità dei testi, sottolineando il concetto di ambizione, centrale soprattutto in quello che è l’epilogo tragico della storia.

Gigi Proietti in Edmund Kean con l’introduzione di Alberto Angela

Nello spettacolo proposto su Rai1, Gigi Proietti interpreta non solo Edmund Kean, ma anche tutti gli altri personaggi shakesperiani, da Shylock ad Otello passando per Riccardo III e Macbeth. Uno spettacolo piacevole e profondo, imperdibile non solo per le note shakesperiane e per il tono unico di Gigi Proietti, ma anche per la prestigiosa introduzione di un ospite speciale: Alberto Angela. Sarà lui a far immergere gli spettatori nel racconto di questo capolavoro del teatro. L’adattamento e la regia teatrale sono di Gigi Proietti. L’assistenza alla regia teatrale è di Loredana Scaramella. Infine la regia televisiva è di Gian Marco Mori.



